LA PARTITA – Napoli-Genoa 1-1, solo un pari al Maradona

Il Napoli non va oltre il pareggio al Maradona contro il Genoa. Nella ripresa apre le marcature Frendrup, All’89’ rispondono gli azzurri con Ngonge.



PRIMO TEMPO

Al 2’ ci prova Kvaratskhelia che si inserisce in area e prova la conclusione a giro, ma il pallone viene intercettato dal portiere. Al 6’ pericoloso il Genoa con Retegui di testa, ci arriva Meret. Al 14’ gran tiro di Anguissa da fuori area, si fa trovare pronto di nuovo Martinez. Napoli molto propositivo in molte occasioni ma non trova il gol. L’arbitro assegna due minuti di recupero e al 92’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 48’ passa in vantaggio il Genoa con Frendrup, servito da Retegui. Al 74’ colpo di testa di Anguissa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone termina di poco alto. All’86’ conclusione dalla distanza di Kvaratskhelia, ma Martinez spedisce in angolo. All’89’ arriva il pareggio del Napoli con Ngonge che viene servito da Di Lorenzo, si gira e spedisce il pallone in rete. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 97’ termina la gara

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Martin, Messias, Badelj, Frendrup, Sabelli; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Sacchi (Macerata).

Reti: 48’ Frendrup (G), 89’ Ngonge (N)

Mariano Potena