LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen e Kvara in formato scudetto

Meret 6 – Incolpevole sulla traiettoria di Racic. Per il resto, ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 7 – Si propone con costanza e qualità, in armonia con i movimenti di Politano ed Anguissa.

Rrahmani 7 – Gol e prestazione di personalità difensivamente.

(Natan 6 – Impegnato poco nei minuti finali concessigli da Calzona.)

Ostigard 6 – Non sempre precisissimo, ma soffre poco.

Mario Rui 6.5 – Favorisce una ritrovata qualità di manovra sull’out mancino.

Anguissa 7 – Si propone con tempi giusti e qualità nelle giocate.

Lobotka 6.5 – Molto reattivo in fase di non possesso. Palla al piede non è sempre precisissimo, ma contribuisce a dar ritmo alla manovra.

(Dendoncker 6 – Si vede pure lui nel finale, quando deve solo contribuire ad un pulito giro palla.)

Traorè 6.5 – Si fa vedere tra le linee, cercando pure di sfilare sulla sinistra, accontentando le richieste di Calzona. Non è al top, ovviamente, ma inizia a far intravedere buone potenzialità.

(Zielinski 6 – Il finale a ritmi tranquilli favorisce la sua tecnica.)

Politano 7 – Assist, movimenti giusti e sacrificio.

(Raspadori 6 – Partecipa alla passerella finale con buona volontà.)

Osimhen 8 – Tre gol e una sensazione di costante pericolo per la scricchiolante difesa neroverde.

(Simeone 6 – Entra con la consueta voglia di incidere.)

Kvaratskhelia 7.5 – Due gol, il primo dei quali di pregevole fattura, e prestazione maiuscola per spazzare via – si spera definitivamente – i malumori e le perplessità di questa stagione.