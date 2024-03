Calzona pronostica nove vittorie per conquistare un posto in Champions League – Mission impossible?

Il Napoli, con due succesi di fila, ha ritrovato fiducia, morale e serenità, accorciando il distacco, di qualche punto, dalla zona Champions, per la quale potrebbe andare bene anche il quinto posto. Peccato per i due punti gettati al vento all’ultimo minuto, a Cagliari . Oggi, gli azzurri sarebbero a sei lunghezze dal Bologna quarto e a 2 dalla Roma che occupa il quinto gradino. Ma tant’è, inutile rimpiangere il passato, occorre pensare al presente e continuare sulla falsariga delle ultime partite contro Sassuolo e Juve. Francesco Calzona, che è stato capace di ridare un’identità ai suoi calciatori, ha dichiarato che, per raggiungere l’obiettivo, servono nove vittorie per arrivare a quota 68/70. Si tratta di una mission impossible? Sicuramente non sarà facile ma tentare non costa nulla, l’importante è essere costanti e non fare più passi da gambero. Attualmente gli azzurri hanno migliorato la media, collezionando 7 punti in tre gare ma la meta è ancora lontana. Mancano, alla fine del campionato, undici giornate e ci sono ben tre scontri diretti, peraltro in casa, con le squadre che precdedono i partenopei. Infatti dovranno venire al Maradona, il Bologna, la Roma e l’Atalanta, quindi perchè non sognare di batterle tutte, per poi guardare la classifica? Il Napoli ci proverà, questo è poco ma sicuro.