Biasin, Gridelli, Minervini e Palanca a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Tra le italiane, il Napoli ha fatto la migliore figura in Champions League”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Andiamo a fare un’analisi di quella che è la situazione del calcio europeo. Ai quarti di finale, nessuna delle italiane ci è arrivata in Champions League. Ai nastri di partenza dei quarti di finale si sono presentate 3 spagnole, 2 inglesi, 2 tedesche e una francese, il solito PSG che non arriva mai da nessuna parte. Lo scenario ci dice questo: che se il Real Madrid riesce nella difficilissima impresa di uscire indenne contro il City – che è favorito – e l’Atletico Madrid resiste a Dortmund e il Barcellona passa col PSG, può capitare di vedere 3 spagnole su 3 in semifinale. Le inglesi possono fare una tripletta clamorosa: le tre squadre in lizza per la vittoria della Premier League, possono arrivare tutte e tre in semifinale col Liverpool in Europa League, e City e Arsenal in Champions. Le tedesche, più il Leverkusen in Europa League, potrebbero arrivare tutte e 3 in semifinale. I vertifici spagnoli, inglesi e tedeschi possono arriva in fondo in Europa. La riflessione che mi viene in mente, quindi, è che ci sono tre Nazioni che scendono con forza in campo e noi stiamo a guardare. Stasera ci accontentiamo della partita tra Milan e Roma. Possiamo dire, però, che il Napoli è uscito facendo la migliore figura? Gli errori di gestione di quest’anno sono stati infiniti, è vero, ma chi diceva che questo è il Barcellona più scarso della storia, stesse zitto. Le previsioni si sbagliano, sicuramente, quest’anno le ho sbagliate tutte, ma quando vedi giocare il Barcellona, secondo in campionato, vedi quello che sta tirando fuori di che parliamo? Il Napoli doveva fare un miracolo. Smettiamola, diciamo piuttosto complimenti al Napoli in Champions League che ha fatto il suo dovere e qualcosa in più”.

Fabrizio Biasin: “L’Inter ha raggiunto il suo obiettivo. Conte? Napoli l’opzione più probabile”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista: “Rimpianto Champions? Un po’ sì. Non si può negare quel filo di amarezza. Nel momento in cui partono i qaurti di finale con queste partite belle, spettacolari, tatticamente non perfette, la miglior figura finora forse l’ha fatta proprio l’Atletico col 37% possesso palla, badando alla concretezza. Un’amarezza che finisce in fretta se si pensa che l’obiettivo dichiarato è stato raggiunto, se si pensa che in Champions League ha schierato turnover. L’Inter ha fatto esattamente ciò che aveva in mente e per questo adesso ha questo vantaggio. Antonio Conte a Napoli? In questo momento sembra l’opzione più probabile. Al netto di ciò che si dice qua e là, la verità è che Antonio Conte ha paura di restare a spasso. Il Milan cambierà? Dipenderà molto da ciò che succede in Europa League. Conte sta temporeggiando, vuole aspettare, ma il Milan credo stia pensando di confermare Pioli. Vittoria scudetto contro il Milan? Sarebbe sicuramente molto bello. Io sono molto Leopardiano, per me l’attesa è tutto”.

Prof. Cesare Gridelli: “Lukaku un comò. Conte a Napoli per una garanzia di progettualità”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto il prof. Cesare Gridelli, oncologo e opinionista Il Napolista: “Conte può essere una garanzia di progettualità. È uno che vuole giocatori, può essere una garanzia anche sul rispetto dei ruoli tra direttore sportivo, allenatore, presidente, uno che non accetta ingerenze negli spogliatoi, sulla panchina. A me piacerebbe. È forte, vincente. Chance di rimonta? Per come è andata la stagione, entrare in Europa League sarebbe una consolazione. Ci terrebbe in Europa e potrebbe diventare un obiettivo, anche per fare Ranking. Quarti di Champions League? Un altro calcio. Noi col Barcellona ce la siamo giocata bene. Ciò che è importante, alla fine di questo campionato, è il Napoli. Conte porta con sé Lukaku? Chi lo sa. Quest’anno Lukaku è un comò. Sta facendo un campionato bruttissimo”.

Arturo Minervini: “Conte un colpaccio, al di là dei gusti personali”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Arturo Minervini, vice direttore TuttoNapoli: “Sono giorni di grande agitazione in casa Napoli, a partire da Monza dove si sono scaldati gli animi con Anguissa e Di Lorenzo. Vuol dire molto anche per il futuro, secondo me. Il Napoli deve ripartire da loro, Kvara, Meret, Lobotka. Antonio Conte ‘lo juventino’? Conte va bene, Manna va bene, ma ‘basta che funzioni’. Al napoletano piace vincere, piace vincere ai giochisti, ai risultatisti. Conte può arrivare, ma non è così imminente la cosa come sento in giro. Stiamo tutti cavalcando l’onda. Sarebbe un colpaccio, in ogni caso, al di là dei pareri personali”.

Massimo Palanca: “Tifo Napoli, da uomo del Sud. Un gran rammarico non aver giocato con Maradona”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Massimo Palanca, ex Napoli e Frosinone: “Venni a Napoli con un entusiasmo e una voglia incredibile, perché era una città del Sud dove ero stato benissimo, una piazza importante, c’erano tutti i presupposti per fare bene. Dopo ho avuto la sfortuna di sbagliare due calci di rigore, qualche incomprensione con l’allenatore, qualche infortunio e purtroppo è andata così. A Napoli ho sempre sentito i tifosi al mio fianco, capivano le mie difficoltà, capivano che c’erano delle qualità e cercavano di farle venire fuori. Sarò sempre grato ai tifosi napoletani. Mi sarebbe piaciuto molto giocare insieme a Maradona, un grande rammarico per la possibilità mancata. Frosinone-Napoli? Una partita difficile. Il Napoli quest’anno è strano. Fa un primo tempo come quello fatto a Monza, poi il secondo tempo si trasforma completamente, questo non è un buon segnale per una squadra di livello che deve avere sempre il giusto equilibrio. Per il Frosinone, queste sono partite fondamentali per la lotta retrocessione: ogni partita è decisiva. Gol di Politano e Zielinski? Eccezionali. Anche quello di Osimhen. Tutti bellissimi gol che sono nelle possibilità di questa squadra, ma secondo me è stato l’inizio a rovinare tutto, l’allenatore non ha capito lo spirito di questa squadra che non ha bisogno di tanti tatticismi, a volte vanno lasciati a briglie sciolte. Io tifoso del Napoli? Sempre stato. Ho avuto la soddisfazione di vedere dei successi. Se il Napoli va bene sono contento, sono un uomo del Sud e tutto ciò che arriva di buono dal Sud, a me va bene. Kvara? Ha fatto progressi enormi. Si vede che ci sono le basi. L’anno scorso ha dato il massimo, ha delle potenzialità incredibili. Non so quali saranno i programmi futuri, ma bisogna puntare su questi giocatori. Conte al Napoli? Secondo me, per combattere il proprietario ci vuole gente con grande qualità caratteriale”.