LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Ennesima sagra della mediocrità

Meret 5.5 – Non particolarmente colpevole sui gol, ma non fa nemmeno nulla per evitarli.

Di Lorenzo 4.5 – Tenta sempre le stesse giocate da un anno, senza nerbo o efficacia. Colpevole sul primo gol avversario.

Rrahmani 5 – Non grandi errori individuali, ma difensivamente la squadra è inesistente.

Juan Jesus 5 – Identico discorso fatto per il compagno di reparto.

Olivera 5 – Inefficace e tecnicamente povero.

(Mazzocchi s.v.)

Anguissa 4 – Passeggiatore abusivo del centrocampo azzurro, da almeno un anno, mostra pure clamorosi limiti nelle giocate tecniche. Si addormenta sul gol del raddoppio.

(Traorè s.v.)

Lobotka 5.5 – Cerca di mettere pezze qua e là.

Cajuste 5.5 – Ci mette l’impegno e qualche iniziativa corggiosa.

(Raspadori 5 – Chi crede che basterebbe metterlo a giocare da “trequartista” per ovviare ai suoi limiti, probabilmente ne sopravvaluta le potenzialità da 10.)

Politano 5 – Errore dal dischetto e iniziative malinconicamente infruttuose.

(Nognge 6 – Firzzante e intraprendente. Peccato che Calzona soffra troppo le gerarchie di spogliatoio, perché avrebbe meritato più spazio.)

Osimhen 5.5 – Fa un po’ di guerra davanti, si guadagna un rigore, ma pure lui, quando ha la palla giusta, non riesce a metterla dentro.

Kvaratskhelia 4.5 – Nervoso, non salta mai l’uomo. Molto male.

(Simeone s.v.)

Calzona 3 – E’ riuscito a peggiorare, e di molto, il rendimento dei suoi – pur disastrosi – predecessori. Poco coraggioso nelle scelte, incapace di leggere le partite. Per carità, si è trovato in una situazione disperata, ma lui non ha fatto nulla per migliorarla.