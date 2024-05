Il FISCHIETTO – FIORENTINA vs NAPOLI assegnata all’arbitro Marchetti di Ostia, al Var Valeri

L‘anticipo di domani sera, al Franchi, tra Fiorentina e Napoli, relativo alla penultima giornata di serie A, è stato affidato all’arbitro Marchetti di Ostia, il quale avrà, in qualità di assistenti di linea, i colleghi Vecchi eRocca, nelle vesti di IV Uomo Massimi. e per finire in sala VAR collaborerà il duo Valeri-Paganessi. Soltanto tre i precdenti del fischietto della provincia laziale con gli azzurri in campo. Il bilancio vede altrettanti successi dei partenopei. Recentemente Marchetti ha diretto, un anno fa, proprio un match con la Fiorentina, a Fuorigrotta, nel quale i padroni di casa vinsero per 1 a 0. Un dato di buon augurio per gli uomini di Calzona, chiamati, in quel di Firenze ad una riscossa, dopo la sconfitta con il Bologna di sabato scorso.