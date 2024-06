Rinnovo Kvaratskhelia – La proposta del Napoli di 4,5 milioni di euro, a stagione, è stata rifiutata dal manager del georgiano

Il blitz azzurro in Germania, capitanato da De Laurentiis, giunto a Dussendorf, in compagnia di Chiavelli e Manna, per trovare l‘accordo economico sull’adeguamento contrattuale di Kvaratskhelia, non ha dato i frutti sperati, per cui, per il momento, non si vedono sbocchi. Pertanto, le parti si incontreranno di nuovo, a fine campionato Europeo. Sta di fatto, come ha ribadito Antonio Conte, in conferenza, che il Napoli reputa il calciatore un punto fermo della nuova squadra, quindi, attualmente, non ci sarà alcuna trattativa di cessione.Visto che il club ha il coltello dalla parte del manico, è possibile che il georgiano ed il suo manager dovranno, obbligatoriamente, trovare una via d’intesa con la SSCN. Alla fine, credo che l’esterno sinistro azzurro rinnoverà, abbassando le pretese, con la promessa che l’anno venturo saranno valutate le proposte dei club interessati al giocatore che dovranno pagare la clausola rescissoria che verrà inserita nel rinnovo.