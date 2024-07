Copa America: l’Uruguay batte il Brasile ai rigori e vola in semifinale con la Colombia

Sarà Colombia-Uruguay la seconda semifinale della Copa America 2024. La Celeste di Bielsa, infatti, elimina ai rigori il Brasile dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, nei quali viene espulso Nandez: dal dischetto sbagliano il neo juventino Douglas Luiz e Militao. I Cafeteros, invece, travolgono 5-0 la sorpresa Panama con le reti dal dischetto di James Rodriguez (15′) e Borja (94′) e i gol di Cordoba (8′), Luis Diaz (41′) e Rios (70′).

URUGUAY-BRASILE 0-0 (4-2 d.c.r.)

La Copa America 2024 perde il Brasile, che esce dopo il ko ai rigori con l’Uruguay, bravo a resistere nel finale in inferiorità numerica. La prima opportunità ce l’ha la Celeste con Nunez, il cui colpo di testa viene deviato e per poco non spiazza Alisson. La formazione di Bielsa si rende pericolosa anche con Mathias Oliveira, sempre di testa, che da angolo non trova lo specchio. Ben più incredibile l’errore a metà primo tempo di Nunez, che tutto solo incorna ma manda alto. I verdeoro, senza Vinicius out per squalifica si vedono con Raphinha, che però spara addosso a Rochet. Poi, Bielsa perde Araujo per infortunio: al suo posto Gimenez. Poi, nella ripresa, Nandez stende Rodrygo e si becca il giallo, ma il Var corregge la decisione trasformando il cartellino in rosso: Uruguay in dieci al 74′. La Celeste, però, regge fino ai rigori dove il protagonista è Rochet, che para su Militao. Gli altri errori sono del nuovo acquisto della Juventus Douglas Luiz, che centra il palo, e di Gimenez, che sbaglia il primo match point. Poi, però, Ugarte segna quello decisivo e fa sognare l’Uruguay.

COLOMBIA-PANAMA 5-0

L’altra semifinalista è la Colombia, che impiega meno di un tempo ad ipotecare il quarto con Panama: finisce 5-0 ma al 41′ è già 3-0 per la formazione di Lorenzo. All’8′, James Rodriguez pennella e Cordoba incorna di testa, mentre sette minuti dopo l’ex Real, seppur su calcio di rigore concesso da Mariani, trova la sua prima rete nella competizione dopo tanti assist per i compagni. Al 41′, invece, è il giocatore del Liverpool, Luis Diaz, che con un pallonetto da limite dell’area chiude i conti. Nella ripresa, quando quasi tutti sono fermi per assistere al secondo rigore per la Colombia, l’azione prosegue e Rios trova un clamoroso destro da distanza e da posizione angolata che finisce all’angolino. L’altro penalty arriva comunque nel finale, con Borja che spiazza Mosquera e certifica la festa della Colombia, al ventottesimo risultato utile consecutivo. La brutta prestazione ai quarti non macchia la stupenda Copa America di Panama, vera sorpresa di quest’edizione insieme al Canada.

