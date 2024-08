LE INTERVISTE – Conte: “Ci sono cose oggettive che sono troppo oggettive per far finta di niente”

Mister Conte nel post gara contro il Modena è apparso relativamente tranquillo nonostante la prestazione sotto tono del Napoli: “Lo scorso anno hanno fatto molta fatica e sono arrivati decimi col 433. Con questo modulo abbiamo più copertura e non diamo molti punti di riferimento agli avversari. Questo modulo può dare maggiore possibilità di esprimersi anche a Politano e Kvaratskhelia. A livello statistico non c’è stata partita, ma siamo stati poco lucidi”.

Questione di caratteristiche o di sviluppo del gioco?

“Di sviluppo del gioco, tutti possono riempire l’area. Oggi invece facevamo un po’ di fatica. Quando attacchi con tanti uomini, ti puoi anche esporre alle ripartenze. Fa parte del processo, ma siamo stati bravi a non concedere tanto”.

Cosa ti porti a casa di buono oltre al risultato?

“Che dobbiamo continuare a lavorare. Volevamo dare qualcosa in più ai nostri tifosi. C’è tanto da lavorare, per me sul campo e anche per il club. Ci sono cose oggettive che non mi va di sottolineare”.

Non ti sei mai trovato in una situazione del genere.

“Raspadori e Simeone hanno fatto il loro lavoro, tante volte li abbiamo lasciati soli in area e così è difficile. Non possiamo giudicare la partita di loro due, che sono giocatori che a me piacciono e li considero importanti per stare in rosa. Poi vediamo e ci sono cose troppo oggettive per far finta di niente. Accetto i giudizi soggettivi, ma ce ne sono anche oggettivi”.

Manna ha parlato di mercato.

“Mi sono messo a completa disposizione della società, sapevo della situazione e sono venuto con entusiasmo. Sul mercato abbiamo dei paletti come costi e ingaggi. Tanti non vengono a Napoli perché non gioca le coppe. Io voglio il bene del Napoli e che venga rinforzata la rosa. Stasera è stato un bel bagno di realtà per tutti”.