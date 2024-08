Serie C – Coppa Italia: il Benevento passeggia sui resti del Taranto! 6-0 il punteggio finale

Il Benevento scende in campo nel primo impegno ufficiale della stagione per affrontare quel che resta del Taranto. Pugliesi in pieno caos per le vicende legate ai lavori allo stadio “Iacovone”, che potrà essere utilizzato soltanto fino al 30 settembre. La situazione costringe il club jonico a girovagare senza una meta fissa e la vicenda ha provocato le dimissioni del presidente Massimo Giove.

A catena sono anche arrivate le rescissioni contrattuali di alcuni calciatori e il certificato medico da parte del tecnico Capuano, il quale non sarà presente al Vigorito.

A questo punto, il club pugliese, giocoforza, deve ricorrere al supporto di tanti giovani della squadra Primavera. Più che un match valido per il primo turno della Coppa Italia di serie C, vista la differenza di valori in campo, per il Benevento potremmo definirla un’ulteriore amichevole estiva. Quello che conta, comunque, è andare avanti nella competizione.

Poco da dire sui contenuti tecnici del match. Auteri schiera Nunziante tra i pali. Berra, Capellini, Meccariello, Viscardi in difesa. Pinato, Prisco, Talia a centrocampo. In attacco Lamesta, Manconi, Lanini. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Tosca, Ciurleo, Rossi, Perlingieri, Carfora, Sorrentino.

Risponde il Taranto con Lafortezza in porta. Cappillo, Enrici, De Santis in difesa. Mastromonaco, Matera, Ferente, De Luca, Ferrara a centrocampo. In avanti il tandem De Marchi, Capone. A disp.: Randino, Bello, Tancredi, Pompameo, Pinto, Tursi.

Arbitra il signor Sacchi di Macerata

La gara

Al 5′ minuto la Strega la sblocca con un colpo di testa di Lanini. Il raddoppio giunge al 13′ con Manconi che scatta sul filo del fuorigioco e sigla il 2-0. Cartellino giallo per Matera del Taranto al 15′. Dalla distanza, al 21′, Talia sigla il 3-0, ma è forte la complicità del portiere Lafortezza. Giallo per Berra del Benevento al 34′. Al 39′ poker di Lamesta in ripartenza ben servito da Lanini. La prima frazione termina dopo un minuto di recupero.

A inizio ripresa gli ospiti sostituiscono Ferente con Pompameo. Ritmi blandi. Al 61′ il Benevento sostituisce Lanini e Viscardi con Starita e Sena.

Al 64′ c’è spazio per il 5-0 degli Stregoni con Lamesta. Al 72′ escono Prisco e Manconi ed entrano Carfora e Perlingieri per il Benevento. Taranto che sostituisce Matera con Tancredi al 76′.

6-0 al 77′: direttamente sugli sviluppi di un calcio di punizione lo sigla Lamesta. Altro cambio nel Taranto che sostituisce Capone con Tursi all’ 84′. L’ arbitro concede due minuti di recupero.

Match che termina con il punteggio di 6-0.Come era prevedibile il Benevento passeggia sui resti del Taranto e approda al secondo turno di Coppa Italia dove incontrerà il Potenza.