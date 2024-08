Vicenda Osimhen – L’Arsenal pare voler tornare alla carica per l’attaccante nigeriano azzurro, potrebbe avvicinarsi ai 100 milioni

Gli ultimi rumors che riguardano la telenovela Osimhen che tiene, da tre mesi, il Napoli in scacco, parlano di un nuovo interessamento dell‘Arsenal per l’attaccante nigeriano. Il club di Premier League che è alla ricerca di un centravanti che dia garanzie è alla fimestra, attendendo gli eventi. A quanto pare i Gunners sarebbero disponibili a versare nelle casse del Napoli circa 100 milioni di euro, cifra che potrebbe soddisfare il presidente De Laurentiis il quale, a poco più di una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo deve fare di necessità virtù, per non sobbaccarsi ancora l’enorme ingaggio finora corrisposto al numero nove della squadra. La società partenopea non può permettersi il lusso di pagargli un milione al mese, senza averlo a disposizione. L’attaccante, al momento, non si allena e fa i comodi suoi, bivaccando e andando in discoteca, in barba ai regolamenti. Una situazione assurda ed inverosimile che sta facendo ridere mezzo mondo. Mai vista una cosa simile.Se veramente qualche mese il Psg aveva offero a De Laurentiis 200 milioni di euro per l’accoppiata Osi- Kvara è stato un grave errore non accettare. Davanti a proposte simili non ci si deve tirare indietro, perchè con quei soldi si sarebbe fatta una nuova e competitiva squadra. Ma coi se e coi ma non si va da nessuna parte. Osimhen, peraltro, sta bloccando il mercato azzurro, sia in entrata che in uscita; senza la sua cessione non possono arrivare i rinforzi richiesti da Conte e non possono partire i giocatori in esubero. Intanto, Lukaku attende, impaziente, la chiamata del suo vecchio allenatore, da tempo e, anche se venisse a breve, non sarebbe in condizione di giocare subito, visto che non ha fatto alcuna preparazione precampionato, per cui ci vorrebbe almeno un mese per fargli ritrvare la condizione fisica ottimale. Stessa cosa dicasi per il nigeriano, il quale, se retasse sarebbe nelle stesse condizioni del belga. Insomma delle belle gatte da pelare per l’ex allenatore di Juve e Inter, che non è affatto contento di questo empasse. La sua pazienza ha un limite, il Napoli è assolutamente incompleto e necessita di un altro difensore, di almeno due centrocampisti che sostituiscano Lobotka e Anguissa e naturalmente di un centravanti che, per ora c’è ma non gioca. Conte, alla domanda diretta che chiedeva il perchè di non impiegare Osimhen, ha esplicitamente risposto che non dipende da lui ma dalla società. Che possiamo dire, fino a quando sul mercato estivo non calerà il sipario, possiamo sempre nutrire la speranza che la telenovela abbia, finalmente, una fine.

Fonte: Corriere dello Sport