Massimiliano Maddaloni, Giampaolo Saurini, Fabrizio Biasin, Enzo Bucchioni e Nando De Napoli a Radio Punto Nuovo

Maddaloni: “Effetto Conte già sensibile, la sconfitta di Verona ha fatto solamente bene”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, allenatore: “L’effetto Conte è già sensibile in casa Napoli. Aver rivoluzionato la squadra aiuta questa rinascita, che con il nuovo allenatore ha trovato già una veste tattica che dà più garanzie. E poi la dirigenza è stata brava ad aver eliminato tutte quelle situazioni che hanno pesato lo scorso anno, a partire dalla questione Osimhen. Il Napoli quest’anno può adottare diversi moduli di giocare. McTominay è la chiave di tutto, perché ti consente di variare lo stile di gioco e trasformare la squadra. Conte ora ha delle soluzioni di assoluto livello: Buongiorno è uno degli esempi. E’ arrivato da poco ed è già fondamentale per la difesa di Conte. La sconfitta di Verona ha fatto solamente bene al Napoli di Conte, perché ha dato un’impennata veloce al mercato in entrata e ha allontanato gli elementi negativi dallo spogliatoio. Il passaggio da Lukaku a Osimhen sarà tutto da assorbire, sono due giocatori diversi. Il belga è uomo squadra, bravo a fare la boa e a coinvolgere tutti. In area sa sia finalizzare che dare l’assist. Il nigeriano è più esplosivo, si esaltava a campo aperto e riusciva ad essere importante in più aspetti del proprio gioco. Osimhen di certo fa girare meno la squadra, prestandosi solo alla conclusione”.

Gaetano, l’ex all. Saurini: “Gianluca avvelenato? È talmente napoletano che non potrà mai covare vendetta contro gli azzurri! A Cagliari può arrivare in Nazionale”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli: “Il sole è tornato a splendere in casa Napoli. Il mercato ha ridato entusiasmo e Conte è un allenatore di primo ordine. Ci sono tutti i presupposti per un campionato da protagonisti, De Laurentiis ha fatto all-in sul mercato e ora dovranno arrivare i risultati. Non ci si può più nascondere, il Napoli deve essere all’altezza delle prime. Gaetano avvelenato? Conosco Gianluca, è talmente napoletano che non potrà mai covare sentimento di vendetta o che altro. Napoli è la squadra del suo cuore e ha vinto lo Scudetto con quella maglia. Ora ha fatto scelte diverse ed è giusto che abbia deciso di tornare a Cagliari per giocare. La storia di Bresciani insegna a tutti che c’è sempre tempo e margine per esplodere e tornare ad altissimi livelli. Ora gioca nell’Atalanta e in Nazionale. Questo è il percorso che deve inseguire anche un ragazzo come Gaetano. Come potenziale, ha tutto per farlo. Cagliari-Napoli? Mi aspetto la solita gara difficile. Cagliari è sempre un campo complesso dove fare la partita. Il Napoli resta un gradino sopra, quindi sta a lei fare la differenza”.

Biasin: “Napoli con Inter e Juve per lo Scudetto. Lukaku? Tra alti e bassi fa 1 gol a partita… Con Kvara può formare un nuovo tandem da supereroi”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, Libero: “Ho preso Kvara al Fantacalcio e ora leggo che si fa male (ride ndr…). Conte e Lukaku? Senza le coppe, entrambi sono carichi a mille. Al netto degli alti e bassi dell’avvio di campionato, il Napoli può fare tanti punti sul medio-lungo periodo. E quei due sono tornati davvero in grande spolvero. Inter, Juventus e Napoli sono le squadre più accreditate per vincere lo Scudetto. Possiamo metterci ancora Milan e Atalanta, ma le vedo dietro rispetto a quelle tre. Fare la graduatoria ora è complicato, ma l’Inter ha chiaramente qualche certezza in più. Napoli e Juve sono lì e si equivalgono per motivi diversi. Lo scontro diretto sarà una sfida interessante, anche a Torino Conte ha lasciato buoni ricordi… E poi c’è anche Lukaku che è reduce da un passato turbolento nei rientri a Milano. Insomma sarà una stagione movimentata per alcuni tesserati del Napoli nelle varie trasferte. Lukaku? Se uno guarda il suo curriculum segna un gol a partita, pur giocando tra alti e bassi. Con Antonio Conte può tornare a livelli altissimi, sfiorando o superando il proprio record di gol. Con Kvara può formare uno nuovo tandem da supereroi, ma molto dipenderà dall’impostazione che darà il tecnico. Sono curioso di vederli all’opera, insieme ai tanti acquisti del Napoli. Conte varierà un poco il suo credo calcistico, anche perché i giocatori ora sono abituati a fare di tutto”.

Bucchioni: “Tonali sarà il faro di questa Nazionale! Di Lorenzo? Dipende da lui se continuerà a far parte di questa Nazionale. Reazione Napoli? È successo qualcosa dopo Verona, è palese…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “La gara contro la Francia può essere la ripartenza, quella che non era mai arrivata finora con Spalletti. Ho visto finalmente una squadra che crede in quello che fa e che gioca divertendosi. Tonali è tornato in forma straordinaria, dopo l’anno di squalifica è cresciuto tanto: ha ricevuto una lezione di vita e sarà il faro di questa Nazionale. Ora mi aspetto una Nazionale che continui a crescere e a consolidare il proprio gruppo. Di Lorenzo? Non è in un grandissimo periodo. Ha dato molto a Spalletti e il CT sa che cos’è la riconoscenza. Nell’anno dello Scudetto è stato l’emanazione di Luciano in campo, poi ha vissuto una stagione che gli ha strappato via le radici. Dipende da lui se continuerà a far parte di questa Nazionale: se torna sufficiente, Spalletti se lo terrà stretto. Anche perché è un calciatore fondamentale per lo spogliatoio, al di là delle prestazioni. Di Lorenzo è un atleta da elogiare e con Antonio Conte ritroverà la giusta lucidità, dopo un’estate di tormenti. Ha tutte le motivazioni per affermarsi da braccetto di destra, sia nel Napoli che nell’Italia, e puntare al ruolo da titolare al Mondiale del 2026. Il campionato? Conte è un personaggio che ti chiede molto, è subito entrato in sintonia con il gruppo: è successo qualcosa dopo Verona, è palese. La squadra è stata messa a punto dal mercato e le reazioni con Bologna e Parma dimostrano che la strada è giusta. Il Napoli è tra le prime 4 e può correre per qualcosa in più, come Inter, Juventus e Milan. Il progetto è appena cominciato, ma l’assenza delle coppe aiuterà. Magari l’Inter punterà la Champions e lascerà qualcosina in campionato…”.

De Napoli: “I tifosi devono dire solo grazie ad ADL per aver portato Conte e fatto una grande squadra. Mi rivedo in McTominay, ma segnavo meno! Farà fare il salto di qualità al centrocampo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nando De Napoli, ex Napoli: “L’effetto Conte è merito della società e del grande lavoro che ha fatto. Tutto lo staff che c’è intorno da spessore e speranza. Tutta la piazza di Napoli e i tifosi devono ringraziare De Laurentiis, che prima ha preso un grande allenatore e poi ha costruito una grande squadra. Serviva una sterzata netta dopo il crollo dello Scudetto, ora è tutto ripristinato. Ci voleva una soluzione unica, con Conte che ora fa rigare tutti dritti. Tanti calciatori li ha scelti lui e con De Laurentiis può costruire qualcosa di importante. Conte è approdato al Napoli per vincere. McTominay? Farà fare il salto di qualità al centrocampo del Napoli. E’ stato tra i più cercati dalla dirigenza. Ha corsa, fisico, calcio… È un giocatore davvero completo. Se mi ci rivedo? Anche io correvo tanto come lui, ma segnavo meno (ride ndr). A Napoli troverà un ambiente positivo per far bene. A Verona il Napoli era reduce da una figuraccia, ma in queste due partite ha dato grande prova di reazione. Si è vista subito la mano di Conte e mi auguro che Lukaku e i nuovi acquisti rilancino la squadra. Speriamo che il belga non sia lo stesso di quello visto la Roma”.