CAGLIARI vs NAPOLI – Conte si affida a Romelu Lukaku per centrare la terza vittoria di fila

Dopo la sosta è tornato il massimo campionato con la quarta giornata in cui il Napoli, nerl tardo pomeriggio odierno, affronta in Sardegna il Cagliari di Davide Nicola e Gianluca Gaetano grande ex della partita. Gli azzurri sono reduci da due successi di fila che, dopo la brutta batosta di Verona, hanno ridato fiducia e autostima all’intero amibiente napoletano. Antonio Conte, per centrare la terza vittoria consecutiva, che manca al Napoli da un anno e mezzo, si affida al suo pupillo Romelu Lukau che ha già bagnato il suo esordio in azzurro con il gol al Parma due settimane fa. Con il belga, sicuro titolare, il tecnico leccese deve scegliere tra Olivera e Spinazzola per la corsia bassa di sinistra, tra Anguissa e Mc Tominay per la zona mediana e tra Politano e Neres nel ruolo di trequartista sulla fascia destra. A mio avviso il brasiliano, così come l’ex Manchester e Gilmour entreranno in corso d’opera. Ormai le partite si giocano in 16 e non più in 11. Con i tre punti la squadra partenopea supererebbe in classifica, la Juve che ha pareggiato per 0 a 0 ad Empoli, nel’anticipo di ieri. Juventus, che ricordiamo, sabato prossimo sarà l’avversaria degli azzurri allo Stadium di Torino per la quinta giornata.