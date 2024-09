Serie C, Team Altamura – Benevento 0-2: Berra e Lanini letali! Decidono una gara complicata

Trasferta insidiosa per il Benevento di mister Auteri. Gli Stregoni se la vedranno contro il Team Altamura del tecnico Daniele Di Donato. Gara valida per la quarta giornata del campionato di serie C girone C. Al seguito della formazione giallorossa circa 400 tifosi. Nel Benevento indisponibili Nardi, Pinato e Borello. Padroni di casa ultimi in classifica e in cerca di punti. Panchina per la punta Sabbatani non al meglio della condizione fisica.

Al “San Nicola” di Bari arbitra il signor Pozzetto della sezione di Bergamo.

Il match

Il Benevento vuole proseguire sulla scia della prestazione casalinga contro il Potenza, ma al 4′ è subito l’ Altamura a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Minesso con il pallone che termina di poco alto. Verso la mezz’ora il Benevento perde Ferrara per infortunio. Al suo posto entra Viscardi.

Sfortunati gli Stregoni che al 41′ devono sostituire Acampora con Starita per un problema muscolare. Al 47′ è Dipinto dell’ Altamura che lascia partire una conclusione improvvisa che fa venire i brividi e Nunziante. La prima frazione si chiude a reti bianche dopo tre minuti di recupero.

Al 53′ è il Benevento che cerca di svegliarsi con una punizione di Lamesta che Pane devia sull’ incrocio dei pali. Doppio cambio nei padroni di casa: al 55′ escono Minesso e Franco ed entrano Peschetola e Andreoli.

Decisamente più vivace la ripresa.

Il Benevento manda in campo Lanini e Simonetti al posto di Perlingieri e Lamesta al 60′. Subito dopo anche l’ Altamura fa entrare Palermo al posto di Molinaro e Silletti per Sadiki. A un quarto d’ ora dal termine entra Bumbu al posto di Dipinto. All’ 88′ è Berra che, sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa trova un gol pesantissimo per la Strega. L’ arbitro concede sei minuti di recupero nei quali Lanini sigla il raddoppio in contropiede e decide una gara complicata.

Tabellino



Team Altamura: Pane; De Santis, Sadiki (17’st Silletti), Gigliotti, Poggesi; Franco (10’st Andreoli); Minesso (10’st Peschetola), Dipinto (30’st Bumbu), Rolando, Mane; Molinaro (17’st Palermo). A disp.: Viola, Di Toma, Grande, Leonetti, Sabbatani, Acampa, D’Amico. All.: Di Donato

Benevento: Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara (29’pt Viscardi); Talia, Prisco; Lamesta (15’st Simonetti), Acampora (42’pt Starita), Manconi; Perlingieri (15’st Lanini). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Tosca, Agazzi, Viviani, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Marcatori: 43’st Berra, 51’st Lanini

Ammoniti: Minesso(Al), Berra(Bn), Franco(Al), Dipinto(Al), Talia(Bn), Palermo(Al), Simonetti(Bn), Manconi(Bn).