ANTICIPI DI A DEL SABATO – Terzo 0 a 0 di fila della Juve, contro Napoli, pari pure tra Lecce e Parma, primo successo del Venezia

Due pari ed una vittoria si sono registrati, ieri, negli anticipi di serie A del sabato , validi per il quinto turno di campionato. La Juventus ha collezionato il terzo pari per 0 a 0, stavolta contro un granitico Napoli che non ha concesso quasi nulla all’attacco bianconero. Il portiere azzurro, anzi i due portieri, perchè Meret è stato sostituito da Caprile, per un fastidio muscolare, sono stati completamente inoperosi, mentre De Gregorio è stato chiamato in causa da un tiro pericoloso dello scozzese McTominay, all’esordio con il Napoli, da titolare. Il Lecce, invece, si è fatto raggiungere sul 2 a 2 dal Parma, non riuscendo a mantenere il vantaggio di due reti. Primo successo della matricola Venezia che ha battuto per 2 a 0 il Genoa, davanti al proprio pubblico. Quest’oggi sono in programma altre tre partite tra cui spicca il derby della Madonnina, tra le due milanesi. La giornata si chiuderà domani sera con il posticipo Atalanta – Como.