Serie C, girone C, il Benevento non passa: 0-0 contro il Messina

Nella settima giornata del campionato di serie C, girone C, in virtù del pareggio del Picerno e la vittoria del Monopoli, il Benevento cerca di riprendersi il primato con una vittoria a Messina. Ma contro i peloritani, che non hanno problemi di formazione, non sarà impresa facile. Questo lo schieramento iniziale di mister Modica: Kaprikas in porta. Lia, Manetta, Rizzo, Ortisi a comporre il pacchetto difensivo. Garofalo, Petrucci, Frisenna a centrocampo. In avanti Cominetti, Anatriello, Pedicillo. A disp.: Curtosi, Di Bella, Ndir, Mamona, Petrungaro, Marino, Re, Luciani, Morleo, Adragna, Mameli, Di Palma, Anzelmo.

La Strega risponde con Nunziante in porta. Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi in difesa. Talia, Prisco in mediana con Lamesta, Manconi e Simonetti a supporto della punta Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Lanini, Tosca, Agazzi, Viviani, Borello, Ferrara, Carfora.

Arbitra il signor Gianquinto della sezione di Parma.

La gara

Dopo un giro di lancette ci prova Perlingieri che chiama in causa il portiere Kaprikas. Primi minuti di marca sannita: al 3′ è una conclusione di Lamesta che termina di poco fuori. Replica il Messina con Pedicillo al 5′ ma il pallone è alto. Al 22′ Lamesta da buona posizione calcia fuori. Rispondono i padroni di casa con Cominetti ma para Nunziante. Giallo per Manetta del Messina al 41′. Dopo tre minuti di recupero si chiude la prima frazione di gioco ma è il Messina che colpisce un palo esterno con un tiro cross di Ortisi.

Occasione per il Benevento che colpisce un palo con Simonetti al 61′. In precedenza gol annullato alla Strega per un fuorigioco di Perlingieri. Al 65′ dentro Lanini al posto di Perlingieri. Anche il Messina cambia: entrano Garofalo, Petrungaro e Re al posto di Di Palma, Cominetti e Frisenna al 70′. Nuovo cambio per la Strega che inserisce Borello per Simonetti al 73′. Brivido per il Benevento: il palo di Re salva Nunziante al 77′.

Altri cambi per la Strega: entrano Viviani per Capellini e Tosca per Talia all’ 80′. All’ 82′ il Messina manda in campo Mamona al posto di Anatriello. Nei Peloritani cartellino giallo per Kaprikas all’84’. Concessi sei minuti di recupero ma il punteggio non si schioda dalla zero a zero.