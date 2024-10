LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Anguissa dominante, Kvara e Lukaku decisivi

Meret 7 – Non avrebbe potuto nulla sul gol di testa annullato a Morata, in compenso dispensa ottimi interventi ed uscite risolutive.

Di Lorenzo 6.5 – Un errore in impostazione nel primo tempo, poi tanta attenzione e qualche sortita offensiva.

Rrahmani 6.5 – Morata è cliente scaltro e abile nei movimenti, riesce a limitarlo se pur con qualche duello aereo perso.

Buongiorno 6.5 – Qualche sbavatura in più nel solito, ma comunque grande personalità e solidità.

Olivera 7 – Soffre talvolta Chukwueze nell’uno contro uno, ma è perfetto nelle diagonali e nel posizionamento difensivo.

Anguissa 7 – Domina in mezzo al campo, giocando pure in una posizione più a ridosso della punta. Sporca le traiettorie, trova l’assist per l’uno a zero e gestisce ottimamente ogni pallone.

Gilmour 6.5 – Partita di sacrificio in cui cerca di trovare modo di ripulire le azioni dei suoi, nonostante il gran pressing del Milan.

(Folorunsho s.v.)

McTominay 6.5 – Punto di riferimento per i compagni, soprattutto quando c’è da venir fuori da situazioni difficili in fase di costruzione, risulta decisivo per il gol di Kvaratskhelia e gestisce la maggior parte delle ripartenze della squadra.

Politano 7 – Abnegazione tattica commovente, senza rinunciare alla qualità nelle giocate.

(Mazzocchi 6.5 – Entra concentrato e determinato per porre un freno a Leao.)

Lukaku 7.5 – La sblocca dopo pochi minuti con una rete che mette in mostra tutto il suo potenziale fisico. Lotta contro la difesa rossonera per il resto del match, a servizio dei suoi compagni.

(Simeone 6 – Cerca di tenere su qualche pallone nel finale.)

Kvaratskhelia 7.5 – Sembrava un’altra partita grigia, dove non riusciva ad imporsi all’interno del match, finché non trova il gran gol che mette il sugello sulla vittoria del Napoli.

(Neres 6 – Cerca di allungare la squadra con qualche sgroppata nel finale, creando i maggiori pericoli per gli arrembanti rossoneri.)