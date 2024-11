ANTEPRIMA PARTITA TORINO vs NAPOLI – Gli azzurri, sempre più compatti, sottoscrivono un patto d’acciaio per restare al vertice

Ieri sera, i giocatori di Antonio Conte si sono ritrovati, tutti assieme in un ristorante nel centro di Napoli per una cena conviviale. Erano presenti praticamente quasi tutti, anche l’infortunato Mazzocchi. Come nell’anno dello scudetto, nello spogliatoio regna l’armonia ed il senso di compattezza e unione tra loro, senza alcuna rivalità, tanto è vero che si è sottoscritto una sorta di patto d’acciaio, per restare, il più possibile, in testa alla classifica di serue A, che domenica pomeriggio, per la giornata numero 14, vedrà i partenopei confrontarsi con il Torino, in trasferta. Il segreto di questo autentico exploit azzurro consiste proprio nella fortissima coesione di tutta la rosa; i calciatori del tecnico leccese sono sempre uniti in campo e fuori. L’ostacolo granata, tuttavia, non è facile da superare, perchè l’undici di Vanoli, ex secondo di Conte, dopo gli ultimi risultati poco esaltanti, mira ad una rivalsa prestigiosa contro la capolista. Riguardo la formazione con cui il Napoli scenderà in campo allo stadio Olimpico Grande Torino, come anticipato, in un’altra occasione, dovrebbe essere, a meno di ripensamenti dell’ultimo momento, la classica di sempre, nessun cambio in vista, pertanto. In casa granata l’allenatore ha diversi problemi, avendo tanti infortunati, primo fra tutti Duvan Zapata; fuori, oltre all’attaccante colombiano, i lungodegenti Schuurs e Ilkha ma pure Ilic e Savva non saranno della partita. Ta i pali, ovviamente, vedremo Milinkovic-Savic, davanti al quale i tre difensori , ossia Walukiewicz, Coco e Masina. Sulle fascie esterne, da un lato, Lazaro, dall’altro Pedersen più di Vojvoda, poi nella zona mediana, insieme a Ricci, dovrebbe esserci Gineitis, con Vlasic a completare il terzetto. In avanti, scelte obbligate: con Sanabria e Adams.Alla luce di tali indicazioni le probabili formazioni potrebbero essere le seguenti:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Veniamo ai numeri e alle statistiche della gara di domenica: i partenopei hanno giocato contro il Torino in 4 competizioni, fra serie A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale per complessive 160 partite, con un bilancio di 54 vittorie, 61 pareggi e 45 sconfitte. In totale 195 gol fatti e 187 gol subiti. Nella passata stagione, il Napoli subì a Torino, una brutta sconfitta, perdendo per 3 a 0 ed il terzo gol fu segnato, di testa da Allessandro Buongiorno, che ritonerà nel suo vecchio stadio, da nemico, per la prima volta, in assoluto. Per concludere, relativamente ai soli incontri disputati, in serie A, sotto la Mole, si registrano 69 partite in cui i padroni dicasa hanno riportato 25 successi contro 21 degli ospiti, mentre 24 sono stati i risultati nulli.