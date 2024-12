LE INTERVISTE – Torino, Vanoli: “Potevamo fare di più in avanti. Napoli squadra solida”

Queste le parole del tecnico del Torino Paolo Vanoli, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 0-1 della sua squadra contro il Napoli di Antonio Conte tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 14° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Avete fatto la gara che dovevate. Forse gli episodi, come il colppo di testa di Adams nel primo tempo, potevano cambiare le sorti della gara?

“La tua analisi è giusta. Sono contento della prestazione, ovviamente non del risultato. Volevamo fare questa partita e andare a prenderli alti. Penso che gli episodi bisogna anche andarseli a cercare, con più voglia e determinazione. Anche nel secondo tempo abbiamo gestito bene ma ci è mancato il guizzo individuale nel saltare l’uomo e mettere delle palle in area pericolose. Ci è mancato questo piccolo particolare ma son contento anche dei ragazzi che sono entrati. La mia paura è che il Napoli, essendo una squadra molto forte, quando difende bassa diventa pericolosa con le ripartenze, come poi è stato durante la gara”.

Il fatto che vi sia mancato il guizzo, come dice lei, è qualcosa di allenabile?

“il fiuto del gol un attaccante ce l’ha, poi dipende dalla sua storia. Sicuramente ci sono diverse cose che vanno migliorate, anche i centrocampisti possono trovare i gol. I dribbling per saltare l’uomo, i cross, sono tutte cose migliorabili. Siamo stati bravissimi ma nell’ultimo quarto d’ora non siamo stati a bravi a cercare queste situazioni”.

La squadra però ci ha provato, anche nel secondo tempo. Manca forse un po’ di qualità o di cattiveria?

“Quando fai queste prestazioni sai chi hai di fronte e il Napoli è una squadra forte, solida. Però bisogna cercare di migliorare e arrivare a qualcosa in più. Sicuramente potevamo fare qualcosa in più davanti anche se i ragazzi hanno dato tutto”.

