Ottavi di Coppa Italia – Conte, con la Lazio, prepara un grosso turnover, dentro i calciatori che hanno un minimo minutaggio?

Due giorni al match di Coppa Italia Lazio vs Napoli, valido per gli ottavi della manifestazione tricolore. Ma quale sarà la formazione che Conte manderà in campo all’Olimpico? Dai rumors provenienti da Castel Volturno, pare che il tecnico leccese sia orientato a fare una vera rivoluzione, con l’innesto di tanti calciatori che, finora hanno giocato poco o nulla. Facile pensare, quindi, che siano titolari Caprile tra i pali, in difesa Zerbin, Rafa Marin, Jaun Jesus e Spinazzola. A centrocampo poi Folorunsho e Gilmour. Infine, in avanti, spazio a Raspadori, Ngonge, Neres e Simeone. Ovviamente, niente di ufficiale, per ora è solo un’ipotesi, dobbiamo attendere, infatti, la serata di giovedì per scoprire le carte di Antonio Conte.