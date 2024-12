LE INTERVISTE – Udinese, Atta: “Napoli buona squadra, ma nella ripresa potevamo fare di più”

Queste l dichiarazioni di Arthur Atta, giocatore dell’Udinese:

C’è rammarico:

“Abbiamo affrontato un Napoli in forma, abbiamo resistito nella prima frazione, poi nella ripresa abbiamo subito gol velocemente ed è un peccato. Sicuramente il Napoli è una buona squadra, ma potevamo fare di più per ottenere un pareggio”.



Un’altra sconfitta contro una grande:

“Non abbiamo ottenuto punti contro le grandi del campionato contro la Lazio, vuol dire che dobbiamo lavorare per migliorare, a mio avviso in futuro ci riusciremo”.

Oggi hai giocato parecchi minuti:

“Sto ottenendo più minuti, quando vengo chiamato in causa cerco di dare del mio meglio per aiutare la squadra. Individualmente questa sera ho fatto cose positive, altre meno, ma ho tratto insegnamenti per il futuro”.

