ANTEPRIMA PARTITA FIORENTINA vs NAPOLI – A Firenze Conte cerca conferme per continuare la striscia positiva

Domani, nel tardo pomeriggio, al Franchi, il Napoli inconterà la Fiorentina di Palladino, originario di Mugnano, nell’anticipo della 19esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci da tre successi consecutivi, quindi Conte, contro la Viola cerca conferme per proseguire il trend positivo di quest’ultimo periodo. Per il Napoli sarà un mese di gennaio infuocato, visti i match difficilissimi che lo attendono, infatti,. dopo Firenze e dopo la partita casalinga col Verona, dovrà recarsi a Bergamo con l’Atalanta, quindi ospiterà la Juve, a Fuorigrotta. Non c’è che dire un bel calendario. La speranza è quella di poter recuperare per lo scontro diretto, con la Dea, Alessandro Buongiorno., autentico pilastro difensivo del team dell’allenatore leccese. Viceversa, in casa dei viola, c’è un clima abbastanza teso, recentemente la squadra non ha brillato, come durante le otto vittorie consecutive. La Fiorentina viene da due sconfitte consecutive e dal pari, per 2 a 2, raggiunto, solo nel finale, allo Stadium, contro la Juve. La nota positiva viene dal momento magico che sta vivendo l’ex attaccante bianconero Kean, autore di undici reti. Per quanto concerne le formazioni ,Palladino confermerà il suo modulo 4/2/3/1 che vede tra i pali De Gea, davanti al quale agiranno Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosenz. A centrocampo ci saranno Adli e Cataldi mentre in attacco, dietro Kean agiranno Colpani, Gudmondsson e Sottil. Dal canto suo Antonio Conte schiererà con l’abituale modulo 4/3/3, la formazione dei titolarissimi con l’unico dubbio dettato dal ballotaggio Politano – Neres o Kvaratskhelia – Neres. Dubbio che il mister scioglierà soltanto domani in tarda mattinata, dopo la rifinitura. Dovrebbero scendere in campo, pertanto, le seguenti formazioni:

Fiorentina (4231): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

Napoli (433): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano,( Neres ), Lukaku, Neres ( Kvaratskhelia ). All. Conte.

Passiamo, ora, ai numeri della sfida: il Napoli ha disputato, contro la Fiorentina 173 gare suddivise in 5 competizioni, fra serie A, B, Coppa Italia, Divisione Nazionale e Supercoppa italiana. ottenendo 62 vittorie, 51 pareggi e 60 sconfitte. In totale 199 gol fatti e 221 gol subiti. Per la cronaca, in massima serie, i confronti sono stati 148, con un bilancio che vede i viola leggermente in vantaggio con 54 successi, contro 53.

—