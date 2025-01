Castel Volturno – Stamane il Napoli riprende la preparazione in vista del posticipo, di domenica sera, col Verona, intanto arriva Scuffiet

Gli azzurri si ritrovano stamane al Centro Sportivo di Castel Volturno, agli ordini di mister Conte, per riprendere gli allenamenti, in vista del posticipo serale di domenica, al Maradona, contro il Verona,valido per la prima giornata del girone di ritorno. L’allenatore partenopeo si augura di recuperare qualche giocatore importante, oggi in inmfemeria, come Olivera, costretto ad uscire anzitempo, al Franchi, per un colpo subito al polpaccio. L’esterno sinistro uruguaiano sarà sottoposto a visite mediche per verificare le condizioni, al fine di sapere se sarà arruolabile contro gli scaligeri. Anche il georgiano sarà valutato ed in caso di esito positivo sarebbe disponibile per il prossimo match di Fuorigrotta. Intanto, a Napoli, è arrivato il portiere Scuffiet che sostituirà Caprile, accasatosi a Cagliari, come secondo di Meret. L’ex estremo difensore dei sardi si trasferisce all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito secco, mentre Elia Caprile va nel capoluogo della Sardegnasempre in prestito ma con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.