Giuseppe Dossena e Walter Novellino a “Febbre a 90”

Giuseppe Dossena e Walter Novellino sono intervenuti a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le loro dichiarazioni:

Dossena: “Conte, lavoro top. Fanno bene i tifosi a sognare ad occhi aperti”

“Il Napoli è diventato un’altra cosa rispetto a Verona all’esordio, ormai è appurato. Nelle ultime partite ha recuperato a Bergamo e ha vinto, ha battuto la Juve dopo essere andata sotto, fanno bene i tifosi a sognare. La formazione azzurra è candidata a vincere il titolo, nella lotta c’è ovviamente l’Inter, ma anche l’Atalanta ha una rosa profonda, forse per il suo modo di giocare ha nei cali fisici un punto debole.

Certo per gli azzurri non giocare le coppe è un vantaggio, Conte può recuperare meglio un micro infortunio, ci si può concentrare sull’unico impegno settimanale, insomma si lavora meglio in vista della gara della domenica.

Roma-Napoli e il derby di Milano nel prossimo turno? Gare importanti per l’autostima, per testare il lavoro che si sta facendo ma si può cadere contro chiunque, in serie A non esistono sono partite semplici.

Il lavoro di Conte? Antonio è stato bravissimo subito dopo Verona a ricompattare la squadra , a rimettere i pezzi intorno, a spingere, a motivare i giocatori. Gli allenatori diventano autorevoli per il trascorso che hanno, ci fosse stato un altro tecnico il Napoli avrebbe faticato di più a rimettersi in riga. Anche il presidente quest’anno ha fatto un passo indietro, non l’ho sentito più parlare mentre la stagione post scudetto è stata disastrosa. De Laurentiis ha commesso tanti errori ma ha convinto Conte, dandogli carta bianca e questo è un grande merito del presidente del Napoli. Lo spogliatoio non ha alibi, lì dentro c’è bisogno di gente di cui l’allenatore si fidi ciecamente e la scelta di Oriali la dice lunga”.

Novellino: “Ci sono tecnici che incidono, altri no. Antonio è stato bravissimo, spero arrivi un esterno “

Novellino: “Con Atalanta e Juve sono state due grandi vittorie, non diciamo niente per scaramanzia altrimenti Conte s’arrabbia… Diciamo solo che ci sono allenatori che incidono ed altri no. Nel primo tempo la Juve ha giocato bene, il Napoli è stato meno bello del solito, ma nella ripresa gli azzurri hanno avuto carattere, determinazione, grinta e tanta qualità. Mi è piaciuto Politano, ed anche Spinazzola mi sembra tornato su livelli strpitosi, Antonio ha inciso tantissimo, lo vedi da come tutti si impegnano.

Roma-Napoli e Milan-Inter? Troppo presto per parlare di scudetto alla prossima, ma il Napoli è consapevole della sua forza, è in lotta per il titolo, lo sarà fino alla fine. Spero che dal mercato arrivi un giocatore sugli esterni, non sarebbe male”.