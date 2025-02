CHAMPIONS LEAGUE – La Juventus batte il Psv Eindhoven per 2 a 1 nel playoff di andata della competizione continentale

Ieri sera, i bianconeri di Thiago Motta hanno battuto il Psv Eindhoven, col risultato di 2 a 1, nella gara di andata dei playoff della Champions League. Le reti sono stare messe a segno dall’americano Mckennie e da Mbangula. Per gli olandesi momentaneo pari dell’ex interista Perisic, il cui gol è stato ampiamente contestato per un presunto fallo di mani non rilevato dall’arbitro. Fra i migliori in campo il difensore Gatti. Tra sette giorni ci sarà il match di ritorno in terra olandese. Intanto, quest’oggi, scenderanno in campo Atalanta e Milan che giocheranno, in trasferta, il loro playoff, rispettivamente, contro il Club Brugges e il Feyenord.