ANTICIPI DEL SABATO DI A – Solo pari per Atalanta e Napoli, contro Cagliari e Lazio, successo di misura del Milan sul Verona

Per la 25esima giornata del massimo campionato, si sono disputati ieri, i soliti tre anticipi del sabato che hanno registrato i pareggi dell’Atalanta, in casa, col Cagliari per 0 a 0 e del Napoli, all’Olimpico, contro la Lazio per 2 a 2. Terzo pareggio consecutivo degli azzurri che, per la terza volta non riescono a mantenere il minimo vantaggio conquistato, facendosi riprendere nei minuti finali. Adesso, la squadra di Conte potrebbe essere superata dall’Inter nel caso di successo, allo Stadium, con la Juventus, che, tuttavia, rappresenta sempre una formazione di tutto rispetto, la quale, nel derby d’Italia, non vorrà, di certo, sfigurare. I tifosi partenopei, dunque, stasera, tiferanno bianconero. Nell’ultimo anticipo, il Milan ha battuto il Verona per 1 a 0, compiendo un passo avanti verso zone più consone al suo blasone. Quest’oggi si giocano altre cinque partite. Si inizia col Lunch Match fra Fiorentina e Como, per chiudere, in serata col piatto forte della domenica, ovvero Juventus – Inter. Ilturno, infine avrà il suo epologo domani col Monday Night tra Genoa e Venezia.