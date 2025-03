IL PUNTO SULLA A DOPO IL 29esimo TURNO – L’Inter passa a Bergamo e prende il largo, Napoli bloccato a Venezia, Juve, ancora una figuraccia, Lazio travolta dal Bologna

Il 29esimo turno di serie A ha sancito il primo tentativo di fuga dell’Inter vittoriosa, contro l‘Atalanta, al Gewiss Stadium di Bergamo, per 2 a 0, profittando anche del mezzo passo falso degli azzurri, a Venezia, in virtù del pari a reti bianche. Oggi, sono tre i punti di vantaggio della squadra di Inzaghi sui partenopei, primi antagonisti. Nelle altre partite, nuovo tonfo della Juve, in quel di Firenze,per 3 a 0. Sette reti incassate in due partite dai bianconeri che vengono superarti dal Bologna, grazie al roboante risultato di 5 a 0 nei confronti di una Lazio spaesata ed irriconoscibile. Gli emiliani di Italiano salgano così, al quarto posto in classifica. Continua, infine, il filotto di vittorie consecutive, la Roma di Claudio Ranieri che ha battuto il Cagliari per 1 a 0. Spazio, adesso alle nazionali, il campionato riprenderà nel fine settimana del 29 e 30 marzo prossimi, con la trentesima giornata.