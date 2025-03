IL FISCHIETTO – NAPOLI vs MILAN, dirige Sozza di Seregno, mentre al Var ci sono Meraviglia e Di Paolo.

Scelto il direttore di gara del posticipo di domenica sera, fra Napoli e Milan , valido per la 30esima di serie A. Sarà Simone Sozza di Seregno, in provincia di Milano, giudicato uno dei migliori fischietti del momento. I due assistenti di linea Giallatini e Colarossi, infine al VAR, la coppia Meraviglia-Di Paolo. Direzione numero 57 per Sozza in massima Serie, la 13esima in stagione. Sono sei i precedenti col Napoli dell’arbitro lombardo, in cui gli azzurri hanno vinto in due occasioni, pareggiato tre volte e perse una. La gara più recente risale al 2-2, in casa, contro la Roma del 28 aprile 2024.