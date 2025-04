OBIETTIVO NAPOLI – Un punto di vista sui cali nei secondi tempi

E qui sta il motivo per cui i primi tempi portano più benefici: c’è più energia per pressare alto, con difensori che portano pressione fino alla trequarti avversaria, e c’è meno paura di compromettere il risultato acquisito.

Anche perché, alternative non ce ne sono. Manca un gioco dominante che possa consentire di gestire i ritmi nella ripresa, manca la qualità per intimorire gli avversari e manca la fiducia nelle alternative, che consentirebbero un ricambio di energia.

Conte, da buon allenatore “risultatista”, ha bisogno di individualità che possano compensare i limiti di una manovra offensiva fondamentalmente lineare. E a Napoli, come dicevo in un precedente post, di qualità offensiva ne abbiamo proprio poca: Lukaku è uno Zalayeta evoluto, che però non ha a fianco un Lavezzi che ne impreziosisca il lavoro di sponde; Neres impatta maggiormente a gara in corso e comunque rimane un adattato sull’out di sinistra; Politano è un onesto mestierante, costretto ad un costante lavoro di ripiegamento che gli toglie tutte le energie. Delle “alternative” non parliamo nemmeno. A centrocampo manca totalmente una mente creativa sulla trequarti e abbiamo solo “assaltatori”.

Alla fine Conte è riuscito a creare un gioco che ha tutti i crismi teorici di un 3-5-2, a prescindere dal modulo adottato nei fatti, ma che manca della cattiveria offensiva di questo sistema di gioco.