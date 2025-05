ANTICIPO DI A TERZULTIMA GIORNATA – Continua il momento magico del Milan, che ieri ha battuto il Bologna, a San Siro

Ancora un successo, in rimonta, per il Milan di Concecao, che ieri, nel’anticipo di serie A, valido per la 36esima giornata di campionato, ha sconfitto, nel doppio atto con gli emiliani, di Italiano, il Bologna, che inconterà, nuovamente, mercoledì prossimo, all’Olimpico di Roma, nella finale di Coppa Italia, per 3 a 1, dopo il gol del solito Orsolini. Le reti dei rossoneri sono state firmata da Gimenez, doppietta e Pulisic. Con questa vittoria il Milan fa un grosso cadeau a Juve, Roma e lazio, in piena corsa per un posto al sole della Champions League.