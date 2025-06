NUSA, il “gioiellino del Nord” che piace al Napoli

Protagonista della rete per il raddoppio norvegese e di un assist al bacio per il gol di Sorloth .

Così si è presentato Antonio Eromonsele Nordby Nusa, giovanissimo centrocampista della formazione nordica, nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026 che ieri sera ha evidenziato tutte le lacune della compagine azzurra e segnato la disfatta italiana.

Classe 2005, origini nigeriane, Nusa è un prodotto del vivaio del Langhus.

Il suo debutto nel calcio professionistico avviene nel 2021, a soli 16 anni, con lo Stabaek.

Poi il Bruges, squadra belga, fino ad arrivare al 2024 con il trasferimento in Germania tra le fila del Lipsia.

Qui esordisce con un gol in Coppa di Germania e un altro in Bundesliga.

Nel 2023 entra nel circuito della Nazionale.

Talento sopraffino e cristallino, questo ragazzo di soli vent’anni che può annoverare, tra le sue qualità, la versatilità sia a destra che a sinistra nel ruolo di ala.

Nusa è rapido, pulito nei passaggi e preciso negli assist.

Buona visione di gioco, spazia in tutto il campo a corredo della fase sia offensiva che difensiva.

Nell’ultima stagione ha collezionato nella sola Bundesliga 25 presenze impreziosite da 4 assist decisivi e tre gol.

Dunque, un calciatore da tenere sott’occhio e già nel mirino di alcuni club importanti.

Il Napoli, al momento, non ha intavolato alcuna trattativa per fargli vestire l’azzurro (“partenopeo”, s’intende), d’altronde il giovane ha un contratto in scadenza nel 2029 e il suo attuale valore di mercato si aggira sui 28 milioni.

Cartellino destinato ad aumentare, visto il livello alto delle sue prestazioni e la visibilità che ne consegue.

Ma è un profilo che piace, anche alla dirigenza.

Il Ds Manna lo segue dalla scorsa estate e riuscire a prenderlo sarebbe di certo un gran colpo di mercato.