LINDSTROM – Sondaggi timidi, per il danese, da parte del Crystal Palace e dell’Aston Villa.

Come già detto ieri, Jesper Lindstrom è rientrato alla casa madre, dopo il prestito all’Everton ma sarà solo di passaggio, poichè non rientra nei programmi di Conte, per cui sarà rimesso sul mercato per monetizzare, cedendolo a titolo defintivo. L’esterno danese, purtroopo, magrado abbia tante qualità, non è mai riuscito a dimostrare il suo valore dopo la difficile annata post-Scudetto. Anche all’Everton., in Premier, non ha brillato, essendosi,peraltro, fermato ad aprile, per un’operazione e pertanto non è stato riscattato. Il club azzurro lo pagò, due anni or sono, 30 milioni ma oggi lo venderebbe pure a 18/20, per sbarazarsene. Su di lui c’è stato un timido sondaggio informativo da parte di altri due club inglesi, il Cristal Palace e l’Aston Villa. Tuttavia se non recupererà appieno la forma difficilmente, potrà essere ceduto.