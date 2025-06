MONDIALE PER CLUB: Benfica-Bayern 1-0, portoghesi agli ottavi da primi

Si chiude con una sorpresa il gruppo C del Mondiale per Club. Il Bayern Monaco, già qualificato agli ottavi, perde 1-0 con il Benfica e come secondo troverà il Flamengo, mentre i portoghesi chiudono al primo posto con 7 punti e attendono una tra Chelsea ed Esperance Tunisi. A decidere la sfida sotto il caldo torrido di Charlotte è un gol di Schjelderup al 13′. I bavaresi regalano il primo tempo agli avversari, poi salgono in cattedra ma sbattono contro un Trubin strepitoso.

LA PARTITA

Il Bayern, già certo della qualificazione, fa ampio turnover e la scelta si rivela disastrosa perché nel primo tempo al Bank of America Stadium di Charlotte c’è in campo solo il Benfica, a cui basta un punto per qualificarsi come seconda. Il primo campanello d’allarme per i tedeschi scatta già al 9′: respinta corta di Sané, sinistro di Di Maria e Neuer si salva in angolo. L’ex Juve è in serata di grazia e al 13′ manda in profondità Aursnes che mette in area per il rimorchio di Schjelderup, Neuer battuto sul primo palo. Bella l’azione dei portoghesi ma la dormita della retroguardia bavarese è imperdonabile e Kompany in panchina non nasconde il suo disappunto. Centralmente i lusitani si infilano con un coltello nel burro, come al 18′ quando Pavlidis va via a Upamecano ma non calcia e cade in area a contatto con il francese, l’arbitro Letexier fa giustamente proseguire. Una manciata di minuti dopo lo stesso Upamecano viene colpito dal rinvio di Neuer in uscita su un palla lunga, ma per il Benfica è solo calcio d’angolo. Fa un gran caldo in Nord Carolina, ma nemmeno il cooling break serve al Bayern per sistemare le idee: l’unico tiro è un sinistro impreciso di Sané che non capitalizza un numero d’alta scuola di Gnabry sulla linea di fondo. Troppo poco. Si va al riposo con Otamendi e compagni meritatamente avanti di un gol.

Kompany corre ai ripari con un triplo cambio nell’intervallo: fuori Palinha, Gnabry e Bischof e dentro l’artiglieria pesante formata da Kimmick, Kane e Olise. Il match cambia completamente e nella ripresa assistiamo a un autentico assalto dei bavaresi, interrotto solo da un’occasione per Akturkoglu che, appena entrato, al 56′ impegna Neuer con un bel diagonale. Cinque minuti prima era cominciato il pomeriggio da incorniciare di Trubin, bravissimo a murare Sané. Il duello con il futuro giocatore del Galatasaray si protrae fino alla fine, ma è sempre il portiere ucraino a vincerlo e a dire no anche a Pavlovic con un riflesso con il piede sinistro. L’estremo difensore viene superato dal sinistro nell’angolino di Kimmich appena passata l’ora di gioco, ma sulla conclusione c’è il netto fuorigioco di Kane che gli copre la visuale. Il Bayern gioca un grande secondo tempo trascinato dalle magie di Olise, ma paga dazio per una prima frazione davvero inguardabile. Gli ottavi erano già in saccoccia, ma ora è vietato sottovalutare il Flamengo che va affrontato con la miglior squadra possibile.