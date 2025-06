Sosa, Winter, Krol, Foggia, Improta, Stringara, Sorrentino a Kiss Kiss Napoli

Ruben Sosa, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “lo conosco benissimo Darwin Nunez ed è un vero e proprio bomber d’aria di rigore. Forte di testa, bravo a far salire la squadra e a dialogare con i compagni. Forse non è molto veloce in progressione ma sotto porta ha un gran senso del gol. Quest’anno col Liverpool ha giocato poco, una media di 10/15 minuti a partita entrando dalla panchina. Credo che questa gestione del suo minutaggio lo innervosisse a tal punto da togliergli lucidità in zona gol. Nonostante giocasse bene in quegli scampoli di partita che gli venivano concessi, ho notato che quando doveva concludere a rete era poco sereno. Per uno come lui, affamato di gol, non riuscire a giocare più minuti e soprattutto non segnare gli faceva aumentare la rabbia ed in campo si vedeva. In Nazionale invece si esprime benissimo perchè sente la fiducia dell’allenatore oltre che dell’ambiente. E’ evidente che lui abbia voglia di cambiare club e onestamente se va al Napoli fa benissimo. Lì troverebbe un allenatore top come Antonio Conte ma soprattutto dei tifosi fantastici che ti sostengono sempre. E per un uruguaiano è fondamentale sentire il calore dei tifosi. Il Napoli e Darwin Nunez sono la soluzione perfetta l’uno per l’altro. Coesistenza con Lukaku? Interpretano il ruolo diversamente nonostante siano simili fisicamente quindi si, in certe partite possono anche giocare insieme”.

Aron Winter, membro dello staff tecnico dell’Armenia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKissNapoli.it: “Conosco Noa Lang da quando giocava nelle giovanili dell’Ajax. Nella stagione 2018/19 ho avuto anche la possibilità di allenarlo perchè facevo parte dello staff tecnico dei Lancieri proprio in quel periodo. Sin da subito mi resi conto delle sue qualità tecniche: nel dribbling uno contro uno oltre che nella capacità di servire assist ai compagni e fare gol. La sua volontà di emergere si notava dal fatto che lavorava tanto sul campo, come se fosse un professionista di lunga esperienza. L’unica pecca che aveva ma su cui ha lavorato e su cui è maturato è il carattere: alle volte non gestiva al meglio i momenti difficili e negativi ma già con me cominciò un percorso di maturazione su questo aspetto. L’ho sentito l’ultima volta un anno fa circa e gli ho fatto i complimenti non solo relativamente a quanto fosse diventato forte tecnicamente e tatticamente ma anche su quanto fosse maturato caratterialmente. E’ un bravo ragazzo, sincero e onesto. Nell’ultimo anno ha collezionato ottime statistiche giocando alto a sinistra, col piede invertito. Per questo spesso si accentra per tirare a rete. In quella zona si esprime al meglio ma può giocare anche a destra o magari come trequartista alle spalle della prima punta. Di sicuro per lui essere allenato da Conte può rappresentare un ulteriore processo di maturazione: Conte può aiutarlo in fase di non possesso, cosa fondamentale per poter giocare nel campionato italiano dove è necessario sacrificarsi. Spero che col Napoli possa fare la differenza sin da subito. Conosco il vostro campionato molto bene e so che le pressioni possono essere tante, sia in positivo che in negativo. Soprattutto in piazze come Roma o Napoli. Se fai bene il calore dei tifosi ti aiuta ma se fai male devi essere forte per reggere le critiche e non farti distrarre. Anche la “privacy” è meno salvaguardata rispetto all’Olanda. Da voi si parla di calcio ogni giorno. Tutti aspetti a cui Noa dovrà adattarsi subito e bene ma sono convinto che la sua maturità unita all’aiuto di Conte gli permetterà di dare il meglio”.

Ruud Krol, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi su Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Lang sta crescendo molto, la serie A è un campionato più competitivo rispetto a quello olandese. Il calcio italiano è così e se accetta Napoli crescerà ulteriormente, il Maradona per lui sarà un bel banco di prova, ha grande qualità. Beukema? Bravo, quando ho visto Napoli anno scorso ho pensato che adesso che giocano in Coppa hanno bisogno di allargare la rosa, con De Bruyne e Lang si sono rinforzati molto. Il quinto scudetto ci aspetta, credo che il Napoli sia già pronto”.

Il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lang è fortissimo, un giocatore che a me fa impazzire, Il Napoli ha fatto un colpo eccezionale. Ndoye può coprire 60/70 metri, nel gioco delle coppie questa considerazione va fatta. Il Napoli adesso ha una pressione diversa, farà la Champions League che è il vero cruccio di Conte. De Bruyne è uno di quei giocatori che ti fanno innamorare del calcio”.

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “McTominay e De Bruyne insieme? Possono tranquillamente coesistere, sono due grandi calciatori e dovranno mettere in pratica la loro intelligenza calcistica. Propendo per il 4-3-3, il 4-2-3-1 ti farebbe sacrificare qualche centrocampista importante. Si sta delineando ciò che ha fortemente voluto Conte, vale a dire competere in Italia e voler ben figurare anche in Europa, perciò ha chiesto 22 calciatori che diano le stesse garanzie. Lang? Mi piace, se il Napoli lo prende fa un affare. Son contento che si siano buttati su questo nome, il Napoli ha la possibilità di scegliere i calciatori. Gli altri alzano il prezzo perchè De Laurentiis ha sbagliato a dire esplicitamente quanto avrebbe investito sul mercato”.

Paolo Stringara, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non è affatto poco ciò che sta facendo il Napoli sul mercato. Ndoye? Con Conte si completano tutti, poi in una piazza come Napoli, con la Champions da giocare, si gaserebbe. E’ un ottimo calciatore, ha fantasia, salta l’uomo e sposta gli equilibri. Lee Kang In del PSG? Lo vedrei benissimo in Italia, è un folletto che salta l’uomo, ha molta fantasia e calcia benissimo le punizioni. Poi è un bravo ragazzo, si applica molto e nel calcio italiano farebbe molto bene. Kang In ha giocato anche da mezz’ala, ma è un esterno di fascia, un fantasista”.

Luigi Sorrentino, agente di Sulayman Jallow, attaccante della Primavera del Rimini, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it: “E’ vero che il Napoli ha cercato Jallow, ma non mi hanno mai contattato. So che hanno avuto contatti diretti con Geria, direttore generale del Rimini”.