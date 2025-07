Maradona Jr., Novellino, Oreggia, Foschi, Montervino, Finizio a Kiss Kiss Napoli

Diego Maradona Jr, allenatore dell’Ibarra, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ giusto che il Napoli tagli qualcuno della rosa, c’è qualcuno che non è al livello della media dei calciatori del Napoli. Il Napoli deve giocare per vincere lo scudetto e per far bene in Champions. Bisogna sfoltire la rosa con quelli che il mister non ritiene all’altezza. De Bruyne? Ha assunto varie posizioni, ha iniziato da mezz’ala, poi ha fatto da trequarti o da seconda punta. Io lo vedo come mezz’ala con Lobotka e McTominay, ma è un pensiero da allenatore spregiudicato quale sono. Lucca o Nunez? L’attaccante che prende il Napoli dev’essere anche fisico perchè il gioco di Conte si basa molto sulla fisicità. Secondo me il Napoli sta cercando uno compatibile con Lukaku, per me il Napoli giocherà tante volte con due punte. Poi l’attaccante dev’essere in grado di poter attaccare gli spazi, cosa che Lukaku adesso non fa tanto più”.

Walter Novellino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il ritiro per un allenatore è fondamentale per vedere l’ambientamento dei nuovi. Al di là delle amichevoli che si fanno, ma è importante per la ricerca delle nuove metodologie di lavoro. Il ritiro è la base di una stagione, ma ormai è tutto un business e le squadre fanno poco ritiro vero. Mercato del Napoli? Leggo grandi cose, a livello economico è la più ricca. Sono arrivati grandi campioni, poi Conte è un vincente e, oltre la grinta, è uno che sa mettere in campo le squadre, è un tecnico completo. Il vantaggio del Napoli sarà ancora una volta l’allenatore”.

Vittorio Oreggia, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Al di là di alcune cose, tipo la Coppa d’Africa, credo che Osimhen possa essere l’obiettivo di qualsiasi grande squadra. Fatico ad immaginare che la Juventus, pur vendendo Vlahovic, possa andare sul nigeriano per una questione economica. La Juventus non può sborsare 75 mln per un solo calciatore in questo momento, a meno che Comolli non sia così bravo da vendere Nico Gonzalez e Douglas Luiz per fare un tesoretto. Yldiz? Ho il sospetto che possa chiedere di andar via un giorno se si renderà conto che la Juventus non è competitiva. Se Yldiz mantiene le prospettive non accetterà mai di giocare in una squadra che ha un orizzonte di vittoria limitato”.

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Manna sta facendo cose buonissime, arriverà al traguardo anche perchè alle sue spalle ci sono le indicazioni di Conte. Lucca? I 40 mln nascono dalla richiesta, se lo avesse chiesto il Cesena anzichè il Napoli sarebbe costato un quarto di 40 mln. Lucca è un bravissimo calciatore, ma 40 mln son troppi e ci vorrà tempo affinchè il prezzo cali. Osimhen? Il Napoli deve ingoiare il rospo, deve accettare un’offerta più bassa rispetto al vero valore del calciatore. Il calcio è in mano ai procuratori, non sarà facile per il Napoli. Oggi sono gli agenti a ricattare, una volta eravamo noi dirigenti”.

Francesco Montervino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Anguissa sarà un grande acquisto del Napoli, lo davo per partente al 100%. Anguissa viene da una stagione straordinaria e può dare ancora un contributo importante. Beukema e Lang? Lang è straordinario, ha fatto vedere che è pronto per fare il grande salto in campionati importanti. Questo step lo farà crescere. Beukema è un giocatore che si sta facendo desiderare, con grande onestà dico che a mio avviso non meriterebbe di essere così tanto corteggiato. Per Beukema dovrebbe essere un onore giocare nel Napoli invece vedo tante titubanze da parte sua e dal Bologna. Se fossi in Manna non perderei così tanto tempo dietro ad un calciatore come Beukema. Osimhen? Se lo vendi a 75 mln il capitale non è più depauperato, ma se fossi stato io lo avrei provato a convincere a restare”.

Gigi Finizio, cantante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mio viaggio è stato fatto di tante fermate, per fortuna il pubblico apprezza molto questo viaggio. L’amore è la forza più grande, è quello che ci resta. Amami forte? Nasce come una ballade, poi è diventata la canzone per l’estate. C’è un ritmo latino per cercare di dare amore in un momento estivo un po’ più allegro. Napoli? Ho un rapporto viscerale con la nostra città. Napoli è stata un po’ la mia mamma. I miei fan sanno che ho cercato, tramite la musica, ad esprimere la parte bella della nostra cultura. La squadra del Napoli? Sono un grandissimo tifoso. Faccio i miei complimenti al presidente perchè ho capito negli anni tutto ciò che ha pensato di fare. Poi faccio i complimenti anche ad Antonio Conte che è un grande professionista. Lo incontrai per strada, abito vicino a lui. Lui è un po’ come me, è un uomo che non si risparmia se qualcuno gli chiede una foto o un autografo. Amo le persone che vivono per il pubblico e lui è così. L’ho visto passeggiare per strada, si fa le fotografie con tutti, col parcheggiatore ed il salumiere, per lui sono tutti uguali”.