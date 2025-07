Alfredo Pedullà – “L’ex Roma Rui Patricio offerto al Napoli”. La società azzurra ci riflette

Il Napoli del Conte bis è alla ricervca di un secondo portiere da affiancare ad Alex Meret. Dopo le partenze di Caprile, riscattato dal Cagliari, e di Scuffet, che ha lasciato gli azzurri per fine prestito, il club partenopeo è costretto a portare sotto il Vesuvio un alter ego dfell’estremo difensore friulano che ha rinnovato il contratto fino al 2027. Oltre a Milinkovic Savic del Torino, ora è spuntato un nome che in Italia conosciamo benissimo. Infatti il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, in Tv, ha parlato di un possibile ritorno in serie A dell’ex portiere di Roma e Atalanta Rui Patricio, offerto proprio al club di De Laurentiis. Da parte sua, la società partenopea non disdegnerebbe questa proposta, tuttavia, prenderà una decisione solo nei prossimi giorni. Probabilmente, l’estremo difensore portoghese sarebbe un secondo ideale per Meret che non andrebbe in competizione con il collega. Staremo a vederre l’evolversi di questa situazione.

