MERCATO AZZURRO – Lucca: Ultimatum dell’attaccante, solo 48 ore di tempo al Napoli per decidere

Il mercato azzurro vive ore caldissime, tra la telenovela Osimhen e la ricerca di un attaccante, Manna è in peno affanno per rinforzare la squadra. Riguardo al nigeriano che vorrebbe restare in Turchia, il Galatasaray ha, si accettato la richiesta del Napoli di 75 milioni, magari con un piccolo sconto ma non ha dato a De Laurentiis l’affidabilità del pagamento. Invece. Lorenzo Lucca, corteggiato da molto tempo, comincia a spazientirsi visto che il club partenopeo non ha ancora preso una decisione sul suo acqyuisto. Quindi, non può attendere in eterno. Allora, il centravanti dell’Udinese ha lanciato un ultimatum alla dirigenza azzurra. Solo 48 ore ditempo per fare una scelta. Trascorse le quali, abbandonerà la pista Napoli. Lucca deve saapere, subito quale sarà il suo fututo..