CALCIOMERCATO – La società Campione d’ Europa in contatto con l’entourage di Osimhem, possibile inserimento del Psg

Nella trattativa fra il club turco del Galatasaray e il Napoli, nella vicenda Osimhen, a sorpresa potrebbe inserirsi, last minute, la società parigina Campione d’Europa. I francesi, infatti, sono alla finestra e attendono gli sviluppi di quest’affare che dura oramai da lungo tempo. Il Psg è, attualmente, in contatto con l’entourage dell’attaccante nigeriano e non è escluso che l’ex azzurro possa tornare a giocare in League 1 ma nella squadra pluridecorata di Francia. De Laurentiis non si smuove dalla sua richiesta di 75 milioni, pagabili, preferibilmente, subito, cifra che, però, sembra essere uno sforzo troppo grande per le potenzialità economiche dei turchi, i quali vorrebero dilazionare l’importo in più tranches, senza, tuttavia, presentare le giuste garanzie e fidejussioni. Pertanto, al momento, l’operazione è in standby. Il Ds parigino Campos, è alla ricerca di un nuovo centravanti ed è tornato vigile sulla situazione legata al bomber, sicuramente tra i più forti al mondo. Come e quando finirà questo tormentone, rimane ancora un’incognita ma il tempo stringe, nel frattempo, oggi scade la clausola per l’estero.