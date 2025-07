Circolo Nautico di Torre del Greco: festa grande per i 70 anni dalla fondazione

Premiati i soci di lungo corso, il presidente Ascione: “Siamo un pezzo di storia della città”

Era il 1955 quando una serie di personalità del mondo imprenditoriale e culturale di Torre del Greco decisero di fondare il Circolo Nautico. Una città di mare, che dal mare trae un pezzo importante della propria economia, non poteva non avere una realtà che mettesse insieme tutte le passioni legate all’oro blu, da quelle sportive a quelle puramente culturali. Settant’anni dopo, i soci dello storico sodalizio cittadino si sono ritrovati per festeggiare un traguardo importante e allo stesso tempo per puntare l’attenzione sulle attività del circolo, che vanno avanti e crescono, come ha ricordato il presidente Gianluigi Ascione: “A partire da quelle legate alla pratica sportiva. Quest’anno, infatti, abbiamo introdotto la pratica del canottaggio, che ci mette anche sotto questo aspetto in linea con gli altri circoli. Del resto, la nostra posizione, al centro del golfo, capace di abbracciare contemporaneamente l’area flegrea e la penisola sorrentina, passando per le principali isole, è tale da essere invidiata anche dai più prestigiosi sodalizi partenopei”.

Ad esaltare le meraviglie naturalistiche che circondano il Circolo Nautico di Torre del Greco, la terrazza al secondo piano della sede posta nella zona del molo di levante del porto, terrazza scelta per celebrare i 70 anni dalla fondazione. A partecipare al momento celebrativo i diversi iscritti, i giovani della leva sportiva e tante personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale e associativo.

A prendere la parola il sindaco, Luigi Mennella: “Siamo fieri di tagliare insieme questo importante traguardo. Nei due anni nei quali abbiamo collaborato assiduamente con il circolo, tanti sono stati i risultati conseguiti, in particolare in ambito sportivo. Questa è sintomo di competenza ma anche di passione, prerogative che mi spingono a dire che il Circolo Nautico saprà regalarci ancora tante soddisfazioni negli anni a venire”.

Di recente il Circolo Nautico di Torre del Greco è stato premiato dal Coni con la stella d’oro, il più prestigioso riconoscimento in ambito sportivo, grazie ai risultati conseguiti dagli atleti e per l’organizzazione di eventi di carattere nazionale e internazionale. Momenti che come sempre Gianluigi Ascione ha voluto condividere con gli altri soci e con i presidenti del passato: alla cerimonia per i 70 anni hanno preso parte tra gli ex presidenti Antonio Altiero, Maurizio Apa e Mattia Mazza. Premiati nel corso della serata moderata da Emanuela Sorrentino i soci di lungo corso, quelli che hanno rinnovato la loro passione per almeno 50 anni: si tratta di Antonio Altiero, Maurizio Apa, Francesco Cirillo, Vittorio Coscia, Bruno Cuccurullo, Claudio De Vivo, Renato Faraone Mennella, Antonio Frendo, Giuseppe Granata, Vincenzo Liverino, Raffaele Quirino e Felice Scotto. Riconoscimenti anche agli istruttori Raffaella Rainis, Giuseppe Caiazzo e Valerio Cosentino e agli atleti Riccardo Di Maggio e Gianluca Perasole: “È un onore per tutti noi fare parte della grande famiglia del Circolo Nautico – ha sottolineato il presidente Ascione – Siamo fortunati: in 70 anni sono state costruite tante cose importanti e noi stiamo ponendo le basi affinché si possano raggiungere altri prestigiosi traguardi”.

A chiudere la serata l’inconfondibile voce di Monica Sarnelli, che ha accompagnato gli oltre duecento presenti all’immancabile momento del taglio della torta celebrativa e ai brindisi di rito.