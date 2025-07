MERCATO – Duello fra Inter e Napoli per l’esterno nigeriano dell’Atalanta Ademola Lookman

Non finisce qui il mercato della Società Calcio Napoli, è imminente l’annuncio del terzino del Siviglia Janlu Sanchez che sarà il vice Di Lorenzo. Il calciatore non è stato convocato dall’allenatore per la gara con il Sunderlan, per cui tutto fa intendere che il difensore lascerà la Spagna per accasarsi alla corte di Conte. Ma adesso è in atto un vero e proprio duello fra Inter e Napoli per l’esterno nigeriano, in forza all’Atalanta, Ademola Lookman, valutato dal club bergamasco 50 milioni. La società nerazzurra, attualmente è in vantaggio, come tempi, sugli azzurri, avendo messo sul piatto un’offerta di 40 milioni di euro, però, respinta al ittente. Pertanto, Manna si è inserito nell’affare; i partenopeì hanno proposto al calciatore, Pallone d’oro africano, un ingaggio di 5 milioni a stagione, a fronte dei 4 proposti dai lombardi. Se Lookman accettasse l’offerta napoletana, il Ds azzurro intavolerebbe, subito, la trattativa con i dirigenti della Dea. Il Napoli, quindi, resta alla finestra, in attesa degli sviluppi.