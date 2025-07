Carlo Alvino, Ciro Troise, l’avvocato Gargiulo e Diego De Carli a Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro

Alvino a Terzo Tempo: “Lucca ha un percorso fatto di meritocrazia! Conte lo migliorerà. De Laurentiis con Osimhen ha compiuto una genialata”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda dalle 19:00 alle 20:00 su Televomero:

“Le domande dei tifosi spesso non sono banali, talvolta sono anche più interessanti di quelle che noi cerchiamo di formulare. Perché c’è quella spontaneità nella domanda e nella risposta, il giocatore si scioglie, di solito è più riservato. Il Napoli è una delle poche società che si apre in maniera così vera al pubblico durante la preseason. Ognuno di loro ha detto qualcosa di molto interessante.

Skibidiboppi è il trend del momento ed è stato simpatico vederlo sul palco, è stato accolto con il sorriso, sui social si sono divertiti tantissimo. È un modo bello per creare hype.

La cosa bella del racconto di Lucca è il percorso fatto di meritocrazia. Oggi veste la maglia del Napoli dopo aver fatto la gavetta ed è stato anche all’estero. Credo che sicuramente l’abbia fortificato a livello caratteriale. La meritocrazia legata alla gavetta può dargli una mano, anche in ottica Nazionale.

La soluzione del doppio bomber Lucca-Lukaku la reputo una mossa della disperazione, introdurli insieme per recuperare il risultato, mi auguro venga usata poco.

Con Lucca siamo sul pane quotidiano di Conte, ovvero il saper migliorare i calciatori. Quest’anno a Udine ha fatto veramente bene con compagni meno forti di quelli che invece avrà al Napoli. È uno di quelli che può e dev’essere migliorato. Non è un mistero che è un ragazzo innamorato di Napoli e sa che con Conte l’obiettivo Nazionale diventa raggiungibile. Sono convinto che Conte sarà l’allenatore migliore per migliorare Lucca.

De Laurentiis con Osimhen ha compiuto una genialata, anche per l’impossibilità del Galatasaray di vendere il giocatore nei prossimi due anni in Italia. È un bravo calciatore che purtroppo era diventato un peso per motivi noti. Io resto un romantico legato magari a un calcio che non esiste più, mi piace augurare ogni bene a Victor Osimhen per il prosieguo della sua carriera. Il terzo scudetto porta la sua firma per il titolo di capocannoniere e le prestazioni formidabili”.

Ciro Troise a Terzo Tempo: “Politano verrà valutato nei prossimi giorni. Per Osimhen mancano solo le firme”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda dalle 19:00 alle 20:00 su Televomero:

“Politano ha avuto un risentimento muscolare, verrà valutato nei prossimi giorni. A questo punto lo escludiamo per l’amichevole contro l’Arezzo.

Lucca c’è stato al Maradona, la musichetta della Champions ha scioccato diversi giocatori, ricordo ciò che disse Yaya Touré. Lucca c’era con l’Ajax ed è una delle cose che gli è rimasta dentro del Napoli. Lucca-Lukaku insieme? Penso sia una situazione per recuperare il risultato con un doppio centravanti. Lukaku e Simeone erano più funzionali è stata usata pochissimo, credo che quest’altra verrà usata ancora meno.

Per Osimhen mancano solo le firme, si studiano i contratti. Il giocatore guadagnerà 16 milioni per 4 anni. Accettata la clausola anti Italia. Altre uscite? Due sono molto avviate, ovvero Lindstrom al Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto e Folorunsho al Cagliari con la stessa formula.

L’allenamento qui a Dimaro si svolge con la parte tattica iniziale e poi fisica. La squadra di solito si divide in tre gruppi: blu, rosa e arancione. Questi ultimi preparano l’azione e hanno come riferimento i rosa per l’imbucata tra le linee e i blu vanno in pressing per leggere le linee di passaggio. Sono cose che poi danno preparazione alla partita.

La probabile formazione con l’Arezzo? Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, McTominay, Neres, Lukaku, Lang. È una richiesta di Conte quella di alzare subito il livello con una squadra di Serie C che ha ambizioni di promozione, l’anno scorso ha fatto i playoff, con un presidente Manzo che ha messo risorse”.

Avvocato Gargiulo a Terzo Tempo: “Il mercato del Napoli è proiettato verso la Champions, ci sono coppie di giocatori forti per ogni ruolo”

Giuseppe Gargiulo, avvocato, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda dalle 19:00 alle 20:00 su Televomero:

“Lucca ha detto che il Napoli era la prima scelta, l’emozione è che dalla gavetta agogni una squadra e questa squadra è proprio il Napoli. Ci sono due cose da dire su di lui: la prima è che ha comunque mostrato una grande personalità sul caso del rigore con Thauvin a Lecce. Inoltre, questo giocatore è alto 201 cm e se arriverà anche Milinkovic-Savic saranno molto utili anche sui corner. Mercato? Mi incuriosisce ancora, sembra un classico mercato non per arrivare in una posizione alta in campionato, ma è proiettato verso la Champions. Il Napoli finora ha addirittura delle coppie di giocatori forti per ogni ruolo per partecipare a più competizioni”.

Diego De Carli a Terzo Tempo: “Tra il Trentino e il Napoli c’è sempre un confronto e un rapporto molto forte”

Diego De Carli, responsabile della comunicazione del ritiro di Dimaro, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda dalle 19:00 alle 20:00 su Televomero:

“C’è sempre un confronto tra noi e il Napoli. Negli anni con i ritiri abbiamo iniziato con la Juventus a Pinzolo nel 2007 e ci è servito per capire una serie di dinamiche. Poi il Bayern Monaco, l’Inter, la Roma. E poi il Napoli, che nel 2010 era a Folgaria prima di Dimaro. Hanno portato esperienze nuove e abbiamo imparato una serie di situazioni. E abbiamo dato alcune visioni di comunicazione e marketing alle squadre. Il ritiro non lo facciamo per portare il Trento in Serie A, ma per portare il maggior numero di turisti/tifosi a soggiornare in una località importante e ambientalistica e godere della presenza dei loro beniamini.

In sintesi, questa mattina mi ha chiamato da Trento la responsabile dei mercati belgi e olandesi, gli abbiamo fornito le foto del ritiro del nostro fotografo Alessandro Isola Esposito con il logo, che vale tanto se a questo si aggiungono ulteriori indicazioni e dettagli, abbiamo la possibilità di veicolare anche all’estero tutto ciò, automaticamente anche il Napoli guadagna. Più si crea sinergia tra le varie componenti, più si porta a casa un ottimo risultato. E si rafforza quindi il rapporto.

Il rapporto commerciale con un club ha tutto una serie di articolazioni e si crea un’atmosfera particolarmente positiva e il grande lavoro è questo. Basta pensare che il Trentino Marketing si è dotato un’area sport per specializzarsi su tutti gli sport. Non è uno spot mordi e fuggi, ma un lavoro programmato tutto l’anno.

A mezzogiorno sono stati rimessi in vendita circa 200 biglietti, polverizzati in pochi minuti. Sarà record storico di Dimaro con 2200 spettatori per Napoli-Arezzo”.