D’Angelo, Lo Monaco, Rossin, Arpaia e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Vincenzo D’Angelo, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Mi aspetto qualcosa di più da David Neres. Si ripartirà dal 4-3-3” – “Il Napoli non ha avuto mai avuto un gran rapporto con i gol rispetto alle occasioni create. Il Napoli deve migliorare su questo. Credo che quest’anno ci saranno sicuramente delle novità sui calci da fermo, vista la presenza di un giocatore come De Bruyne. Lang può dare sicuramente quella fantasia in più, ma mi aspetto qualcosa in più anche da David Neres. Quest’ultimo è stato bloccato da diversi infortuni, ma con la sua fantasia può veramente fare tanto. Raspadori? Nell’anno del Mondiale vorrebbe sicuramente giocare di più, ma ora nel Napoli non ce l’ha nessuno il posto fisso. 4-3-3? Questo è il modulo con cui Conte si sta concentrando di più, anche se ci sono più varianti. La sensazione è che, visti gli equilibri raggiunti l’anno scorso, si partirà dal 4-3-3, ma bisogna aspettare il calciomercato. Quest’ultimo, infatti, potrebbe portare delle ulteriori novità. Miretti mi piace molto, può fare più ruoli e, nonostante l’età, ha già esperienza. Miretti ha caratteristiche diverse da Anguissa, ma sarà il sesto centrocampista. Detto questo, di fatto, non ci sono sostituti di Anguissa, visto che stiamo parlando di un giocatore straordinario”.

Piero Lo Monaco ha parlato così a ‘Radio NapolI Centrale’: “Raspadori seguito dall’Atletico è tanta roba. Lukaku telenovela dell’estate”- “Raspadori che entra nel mirino dell’Atletico Madrid è tanta roba. Simeone, invece, è attaccante del campionato di Serie A: ha avuto la sfortuna di avere davanti a sé giocatori come Osimhen e Lukaku. Simeone arriverà in doppia cifra giocando di più. Lookman è il caso dell’estate, ma penso che alla fine andrà l’Inter: magari aumentando un po’ la parte fissa. Sul caso Lookman ci vuole più professionalità da tutti. L’Atalanta ha tutto il diritto di cedere Lookman alle cifre che chiede all’Inter. La ‘Dea’ può assolutamente continuare in queste condizioni, come ha il Napoli ha gestito in maniera ottima la questione Osimhen”.

Elena Rossin, giornalista di Torino Granata, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Simeone sempre più vicino al Torino, ecco le cifre” – “ Sembra che si sia arrivati alla conclusione di questa trattativa del passaggio di Simeone al Torino. Simeone è stato preso con un prestito oneroso un milione di euro con l’obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Il Toro si è dovuto tutelare, visto che il recupero di Zapata è più lungo del previsto. Simeone mette quella grinta in campo che piace ai tifosi del Toro che, però, si aspettavano nel ritorno di Zapata. Il Torino ha sicuramente problemi a segnare gol. Con Zapata ed Adams sembrava essersi risolto questo problema, ma l’infortunio di Zapata ha cambiato tutto. Ci si aspetta qualche gol da Simeone. Una volta arrivato Simeone, di fatto, il Torino potrebbe cedere Sanabria alla Cremonese. Milinkovic-Savic è sicuramente migliorato nell’ultimo anno e mezzo: ha grandissima potenza di tiro. Quest’ultimo aspetto può essere utile quando ci saranno pochi spazi”.

Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Meret titolare con il Sassuolo. Gerarchie chiare nel Napoli” – “Il costo di Milinkovic-Savic sarà sicuramente ammortizzato, non sarà un peso per il Napoli. Poi con il Toro, di fatto, ci sono in corso altri due affari: Ngonge e Simeone. Conte con Milinkovic-Savic vuole ricreare un dualismo in porta, vuole aggiungere qualità che con Meret non c’erano: dalla costruzione del gioco alla capacità di stare con il resto dei compagni. Contro il Sassuolo ci saranno le fondamenta dell’anno scorso, sempre al netto degli indisponibili. Meret, quindi, sarà il titolare contro il Sassuolo. Lucca ha scavalcato Lukaku? Questo è stato il messaggio arrivato da questo ritiro ma, visto il rapporto tra Conte e Lukaku, bisogna aspettare. Lucca giocherà tanto, ma già si conoscono le gerarchie”.

Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Meret sarà il titolare. Raspadori deve essere venduto” – “Sono molto contento per Simeone che vada a giocare al Torino. Milinkovic-Savic è un buon portiere, ma deve fare esperienza. Il Torino è sicuramente una squadra amata da tutti, ma non ha mai avuto obiettivi importanti e questo fa tutta la differenza per un portiere. Si sta troppo enfatizzando il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic. Anche perché, almeno per me, il portiere titolare è Meret. Raspadori all’Atletico Madrid? L’Atletico Madrid assomiglia di più alle caratteristiche di Raspadori. Può darsi che sia arrivato il momento di venderlo, sempre alle cifre giuste: tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Con questi soldi, di fatto, il Napoli deve prendere un attaccante esterno. Consiglierei di prendere un vero esterno d’attacco. Bisogna ringraziarlo per lo scudetto vinto l’anno scorso, anche perché si merita di giocare. Telenovela Lookman-Atalanta? Non mi appassiona proprio questa storia, è tutto irrispettoso per un club che ti ha fatto crescere ed una tifoseria che ti ha esaltato. Bisogna pagare il prezzo che viene richiesto dall’Atalanta. Adeyemi? Mi piace come profilo, ma non mi piace il fatto che voglia andare via quando gli si presenta una nuova squadra che gli offre più soldi. Questa nuova sentenza potrebbe far diventare i calciatori come comuni dipendenti e, dunque, se ne potranno andare solo con i giusti preavvisi”.

