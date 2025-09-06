ALTRI SPORT

BASKET – Napoli cede ai campioni di Serbia

Vincenzo Letizia 6 Settembre 2025 0 17 sec read

Napoli Basket cede al Partizan Belgrado con il punteggio di 101-83 nella prima semifinale della decima edizione del Trofeo Lovari che si sta disputando a Lucca. Nonostante il grande impegno e l’intensità dimostrata per tutta la gara dagli azzurri, è risultato evidente il divario in campo tra la squadra di coach Magro e la formazione serba allenata da Obradovic.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Tris Fiorentina: Eysseric a segno, debutto Benassi


Tris Fiorentina: Eysseric a segno, debutto Benassi

I viola battono la Pistoiese per 3-0. Apre le marcature Eysseric su rigore, raddoppia Babacar sempre dal dischetto. Il terzo gol arriva nel finale con Rebic, debutto in viola per il neo acquisto Benassi

Parole chiave: fan club , fiorentina , serie a 2017 2018
10 Agosto 2017 0 2 min read

Vacanze Mondiali: mare e relax per i “reduci”La UEFA Youth League in esclusiva su Sky


La UEFA Youth League in esclusiva su Sky

Sky annuncia di aver acquisito i diritti in esclusiva per i prossimi 3 anni della UEFA Youth League, la Champions League dei giovani

SCARICA IL CALENDARIO DI CHAMPIONS LEAGUE

Parole chiave: uefa,champions league,uefa youth league

Fonte: Sky

14 Settembre 2018 0 2 sec read

Allegri: “Siamo ripartiti. Il tridente? Possibile”


Allegri: "Siamo ripartiti. Il tridente? Possibile"

L’allenatore della Juventus commenta la vittoria contro l’Atalanta allo Stadium: "Abbiamo ancora molti margini di miglioramento, ma abbiamo giocato bene e con intensità. Mandzukic? Giocatore straordinario e uomo generoso"

Parole chiave: fan club , serie a 2016-2017 , massimiliano allegri , juventus
3 Dicembre 2016 0 1 min read

Genoa, Juric: “Porterò Pellegri a Torino”


Genoa, Juric: "Porterò Pellegri a Torino"

Alla vigilia della complicata sfida di campionato contro il Torino di Mihajlovic, parla l’allenatore del Genoa Ivan Juric che sorprende tutti e convoca un classe 2001 come Pietro Pellegri

Parole chiave: genoa , pietro pellegri , fan club , ivan juric , serie a 2016-2017
21 Dicembre 2016 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui