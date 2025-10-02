BOLLETTANDO

Champions League, dopo la seconda giornata Inter e Napoli vedono già la top-8: Juventus e Atalanta inseguono in quota

Vincenzo Letizia 2 Ottobre 2025 0 1 min read

ROMA – Tre vittorie e un pareggio. Bilancio più che positivo per le italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League. L’unica squadra che non è riuscita a portare a casa i tre punti è stata la Juventus, fermata sul 2-2 dal Villarreal. Vittoria agevole invece per l’Inter sullo Slavia Praga: e proprio i nerazzurri, a punteggio pieno dopo due giornate, sono la compagine che, secondo i bookmaker, ha più possibilità di avanzare nella competizione. Vale infatti 1,85 su Planetwin365 un piazzamento di Lautaro Martinez e compagni tra le prime 8 del girone, come riporta Agipronews. Tra le altre italiane, è offerta a 2,35 la top-8 del Napoli, mentre di sale a 6,50 per quella Juventus e a 10 per quella dell’Atalanta.

Per quanto riguarda il titolo, invece, Inter, Napoli, Juventus e Atalanta non godono di molta fiducia da parte dei bookmaker: vale 8,50 su Goldbet, infatti, la possibilità che la Coppa venga vinta da una squadra italiana, senza trionfi dal 2010. Più probabile, in lavagna a 2, il trionfo di una compagine inglese, seguita a 3,35 da una spagnola e a 5,75 da una francese.   

Infine, è offerta a 26 la quarta Champions League dell’Inter, seguita a 28 dalla prima volta del Napoli e a 47 per la terza Coppa della Juventus. Lontana l’Atalanta, fissata a quota 67. Tra le principali candidate alla vittoria, regna l’equilibrio secondo gli esperti, con i campioni in carica del Psg e il Barcellona entrambe fissate a 6,50. Chiude il podio delle favorite, a 6,75, il Liverpool.

 

FP/Agipro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Calciomercato, Zaniolo pronto a dire addio alla Roma di Mourinho? I bookie aprono al trasferimento alla Juventus . Tra le pretendenti anche MIlan e Inter

ROMA – Sono bastati tre “like” messi da Nicolò Zaniolo ai post pubblicati da Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli per riaccendere le voci […]

1 Marzo 2022 0 51 sec read

Serie A: in quota è sempre Immobile il favorito, ma per il titolo di capocannoniere avanzano Osimhen, Vlahovic e Martinez

ROMA – Ciro Immobile non ha segnato nel derby, ma l’attaccante biancoceleste è rimasto in testa alla classifica marcatori della Serie A grazie alle sei […]

27 Settembre 2021 0 41 sec read

Serie A, il Napoli sa solo vincere: per i bookie Spalletti punta al record ella Juventus di Conte

ROMA – Quinta vittoria consecutiva, la diciottesima in 21 partite di campionato, per un totale di 56 punti conquistati, ben 2,66 di media a partita. […]

6 Febbraio 2023 0 39 sec read

Serie A, Napoli-Milan: dai bookmaker fiducia a Garcia, blitz Pioli a 3,30

La decima giornata di Serie A vedrà in scena, domenica sera, il big match tra Napoli e Milan. Una sfida di altissimo livello tra due […]

27 Ottobre 2023 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui