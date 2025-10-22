NEWS

Napoli, Lang: “Conte e le panchine? Meglio non dire nulla”

22 Ottobre 2025

Poco impiegato e tra i grandi assenti in questo inizio di stagione. Lang non usa mezze parole nel descrivere la propria situazione al Napoli, soprattutto dopo l’umiliante ritorno da ex in casa del PSV Eindhoven. Ai microfoni di Ziggo Sport, l’olandese ha parlato così della sua situazione in azzurro e del suo rapporto con Conte.

Napoli, Lang attacca Conte?

“Ogni calciatore ha voglia di giocare sempre, non so cos’altro fare: è meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui con il Napoli fino al 2030 e devo accettare questa situazione, non ci sono altre scelte. Conte? Ho parlato con lui soltanto una volta”.

