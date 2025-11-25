NewsMix24

MONDAY NIGHT DI A – 12esima giornata, il Como surclassa i granata, a Torino, per 5 a 1, finisce 2 a 2 tra Sassuolo e Pisa al Mapei Stadium

Armando Fico 25 Novembre 2025 0 28 sec read

Un Monday Night, quello di ieri, all’insegna dello spettacolo e dei gol. Incredibile crollo del Torino, in casa contro il Como, vittorioso col roboante punteggio di 5 a 1 che conferma la grabdezza della compagine lombarda che quest’anno mira ad un posto in Europa. Risultato nullo, invece al  Mapei stadium di Reggio Emilia che ha visto il Sassuolo ed il Pisa impattare la gara sul 2 a 2.. Oggi si tiorna a giocare in Champuions League, in camnpo alle 21, sia il Napoli, a Fuorigriotta, cvontro gli azeri del Qarabag, che la Juventus, nel gelo della  Norvegia cvontro il Boda Glimt. 

