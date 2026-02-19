Scott Mc Tominay- Lo scozzese predica prudenza in vista del prossimo Mondiale, inutile affrettare i tempi di recupero

Il prossimo Mondiale che si disputerà negli Stati Uniti, Canada e Messico rappresenta per il forte centrocampista azzurro Scott McTominay un obiettivo principale. Quindi, perdurando il problema del fastidio muscolare con un dolore insopportabile, è giusto far prevalere la massima cautela: meglio perdere una o due partite in campionato che rischiare di aggravare la situazione che potrebbe portare a stare fermo per mesi. Conte lo sa bene e capisce le perplessitùà del suo calciattore, sebbene il Napoli abbia estremo bisogno del suo leader di centrocampo, particolarmente, in una partita fondamentale come quella di domenica, a Bergamo, con l’Atalanta. Mc Tominay ha paura di forzare i tempi, ragion per cui è molto in dubbio un suo impiego nella prossima trasferta. Del resto, McTominay non ha neanche partecipato all’allenamento congiunto con il Portici, limitandosi esclusivamente ad un lavoro personalizzato. Di certo, potremo saperne di più, dopo la rifinitura di sabato e dopo la decisione personale dell’ex United. Solo allora, si stabilirà se lo scozzese potrà guidare il centrocampo azzurro o se dovrà rinviare, ancora, il suo rientro.