NAPOLI vs LECCE – Da domani alle 12 partirà la vendita dei tagliandi per il match coi salentini di sabato 14 marzo, ore18

La SC Napoli rende noto che a cominciare dalle ore 12:00 di domani, venerdì 6 Marzo 2026, saranno messi in vendita i tagliandi per Napoli vs Lecce, sfida valida per la 29° giornata di Serie A, che si disputerà, alle ore 18:00 di Sabato 14 marzo 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come al solito la vendita si svilupperà in fasi: la prima fase sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. la seconda sarà a vantaggio dei possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA i quali avranno a disposizione una specifica quantità di biglietti. Infine partirà la fase 3, dedicata all’acquisto libero che partirà alle 45 di martedì 10 marzo mentre la seconda fase si aprir9 lunedì, 9 marzo alle 12.
|ettore
|FASE 1 E 2
|FASE 3
|CURVE INFERIORI
|20,00 €
|25,00 €
|CURVE SUPERIORI
|35,00 €
|40,00 €
|DISTINTI INFERIORI
|45,00 €
|55,00 €
|DISTINTI SUPERIORI
|55,00 €
|65,00 €
|DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
|65,00 €
|75,00 €
|TRIBUNA NISIDA
|75,00 €
|85,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO
|90,00 €
|105,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
|105,00 €
|120,00 €\