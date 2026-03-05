NAPOLI vs LECCE – Da domani alle 12 partirà la vendita dei tagliandi per il match coi salentini di sabato 14 marzo, ore18

La SC Napoli rende noto che a cominciare dalle ore 12:00 di domani, venerdì 6 Marzo 2026, saranno messi in vendita i tagliandi per Napoli vs Lecce, sfida valida per la 29° giornata di Serie A, che si disputerà, alle ore 18:00 di Sabato 14 marzo 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come al solito la vendita si svilupperà in fasi: la prima fase sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. la seconda sarà a vantaggio dei possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA i quali avranno a disposizione una specifica quantità di biglietti. Infine partirà la fase 3, dedicata all’acquisto libero che partirà alle 45 di martedì 10 marzo mentre la seconda fase si aprir9 lunedì, 9 marzo alle 12.

ettore FASE 1 E 2 FASE 3 CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 € CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 € DISTINTI INFERIORI 45,00 € 55,00 € DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 € TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 € TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 105,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 120,00 €\