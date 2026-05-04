IL PUNTO SULLA A – 35esima giornata, Inter già scudettata, k o del Milan col Sassuolo. Juve fermata sul pari a Torino dal Verona

La domenica calcistica di serie A, valida per la quart’ultima di campionato, ha registrato i seguenti risultati:

Bologna – Cagliari 0-0

Sassuolo – Milan 2-0

Juventus – Verona 1-1

Inter – Parma 2-0

La compagine nerazzurra di Chivu, col successo sui Ducali, ha conquistato, con tre giornate di anticipo, il titolo 2026. scucendolo dalle maglie del Napoli, mente Milan e Juve hanno perso colpi in chiave qualificazione alla zona Champions. Pari ad occhiali, senza ambizioni, per Felsinei e sardi, in una gara che non aveva nulla più da chiedere a questa stagione. Oggi, il turno si concluderà con i posticipi del Monday Night che disputeranno Roma e Fiorentina, nonché Lazio e Cremonese. I giallorossi di Gasperini, in caso di successo sui gigliati, andrebbero ad un solo punto dai bianconeri.