NewsMix24

IL SALISCENDI: Il termometro della prestazione: Alisson Santos brilla per fantasia, Gutierrez resta nell’ombra

Vincenzo Letizia 11 Maggio 2026 0 1 min read

Benvenuti a “Il Saliscendi”, lo spazio di analisi dove pesiamo il contributo dei singoli protagonisti sul terreno di gioco. Tra conferme brillanti e passaggi a vuoto, tracciamo la parabola dei giocatori per distinguere chi ha saputo alzare il ritmo e chi, invece, è rimasto imbrigliato nelle maglie dell’avversario.

🟢 SALE: ALISSON SANTOS
Non è solo una questione di tabellino, sebbene il gol pesi come un macigno nell’economia del match. Alisson Santos si conferma l’anima elettrica di una squadra che, a tratti, fatica a trovare il cambio di passo. La sua è stata la solita recita fatta di dribbling e intuizioni, una ricerca costante della superiorità numerica che lo ha reso l’unico vero fattore di squilibrio per le difese avversarie. Paragoni pesanti a parte, il campo parla chiaro: non avrà ancora la continuità dei top del ruolo, ma la sua energia è vitale. Molto lontano dai fantasmi di chi, in passato, ha calcato palcoscenici importanti come quello di Napoli senza lasciare traccia, Santos ha dimostrato che la voglia di incidere può essere contagiosa.

🔴 SCENDE: GUTIERREZ
Se da un lato si vola, dall’altro si resta ancorati a una mediocrità fin troppo scolastica. La prova di Gutierrez è la fotografia di chi fa il compitino senza mai tentare l’esame di maturità. Sufficiente quando si tratta di presidiare la posizione o di sporcare le linee di passaggio, il laterale si spegne non appena la palla scotta tra i piedi, palesando limiti di personalità nella gestione del possesso. Il peccato originale resta però la timidezza in fase di spinta: in un sistema che prevede la difesa a tre, l’esterno deve arare la fascia e creare pericoli, un compito che oggi Gutierrez ha ignorato. Per intenderci, la distanza dal dinamismo e dall’efficacia di un profilo alla Spinazzola, capace di spaccare le partite con le sue sovrapposizioni, è apparsa oggi siderale.
L’equilibrio di una squadra passa spesso da queste oscillazioni: tra chi osa e chi sceglie la prudenza, il verdetto del campo resta l’unico giudice insindacabile.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

CALCIOMERCATO – Tutto fatto per Osimhen al Galatasaray

Il Galatasaray ha completato il trasferimento di Victor Osimhen. Manca solo l’annuncio ufficiale. (Matteo Moretto)

27 Luglio 2025 0 4 sec read

Dries Mertens – L’ex azzurro, il 26 maggio prossimo, ritornerà al Maradona per l’evento “Notte dei Leoni”

Nel capoluogo campano il calcio è una vera passione e l’amore verso la maglia azzurra è una costante da sempre. Spesso, i giocatori del Napoli  […]

25 Marzo 2026 0 43 sec read

LE INTERVISTE – Antonio Conte: “Momento di grande difficoltà, ma col Napoli dobbiamo andare avanti con l’elmetto”

Dopo la vittoria contro la AS Roma, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN. Con franchezza e consapevolezza, il tecnico azzurro ha analizzato il […]

30 Novembre 2025 0 1 min read

Verso Napoli vs Cremonese – Venerdì,, al Maradona, contro i grigiorossi, probabili titolari, Rrahmani e Alisson Santos

 Antonio Conte, in vista dell’anticipo di venerdì sera, fra Napoli e Cremonese, relativo alle 34esima tornata di serie A, in programma allo Stadio Diego Armando […]

22 Aprile 2026 0 32 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui