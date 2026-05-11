IL SALISCENDI: Il termometro della prestazione: Alisson Santos brilla per fantasia, Gutierrez resta nell’ombra

Benvenuti a “Il Saliscendi”, lo spazio di analisi dove pesiamo il contributo dei singoli protagonisti sul terreno di gioco. Tra conferme brillanti e passaggi a vuoto, tracciamo la parabola dei giocatori per distinguere chi ha saputo alzare il ritmo e chi, invece, è rimasto imbrigliato nelle maglie dell’avversario.

🟢 SALE: ALISSON SANTOS

Non è solo una questione di tabellino, sebbene il gol pesi come un macigno nell’economia del match. Alisson Santos si conferma l’anima elettrica di una squadra che, a tratti, fatica a trovare il cambio di passo. La sua è stata la solita recita fatta di dribbling e intuizioni, una ricerca costante della superiorità numerica che lo ha reso l’unico vero fattore di squilibrio per le difese avversarie. Paragoni pesanti a parte, il campo parla chiaro: non avrà ancora la continuità dei top del ruolo, ma la sua energia è vitale. Molto lontano dai fantasmi di chi, in passato, ha calcato palcoscenici importanti come quello di Napoli senza lasciare traccia, Santos ha dimostrato che la voglia di incidere può essere contagiosa.